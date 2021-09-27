Mazda ve Bose İş Birliği 30 Yıldır Geleneklere Meydan Okuyor

Japon otomobil üreticisi Mazda, ses sistemleri ve teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden Bose ile gerçekleştirdiği işbirliğinin 30'uncu yılını kutluyor.

Mazda ve Bose 30 Yıldır Geleneklere Meydan Okuyor

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