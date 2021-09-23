Telegram Hakkında Korkutan Açıklama: "Dark Web'in Yerini Telegram Aldı"

Siber suçlular, şifreli ve erişimi kolay olduğu için Telegram'ı yıllardır kullanıyor. Ancak The Financial Times ve siber istihbarat grubu Cyberint tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, son zamanlarda "siber suçlular tarafından Telegram kullanımında yüzde 100'ün üzerinde bir artış" oldu. Ve FT, uygulamadaki suç faaliyetlerindeki artışın, WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikliğin ardından kullanıcıların Telegram'a akın etmesinden sonra geldiğini söylüyor.
WhatsApp kullanıcılarından bu yılın başlarında ana şirketi Facebook ile veri paylaşmasına izin veren revize edilmiş bir politikayı kabul etmeleri istenmişti. Kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine WhatsApp, özel iletişimlerini hala okuyamayacağını açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen insanlar güvenli benzer mesajlaşma yetenekleri sunan rakiplere geçtiler. Telegram için bu, görünüşe göre uygulama aracılığıyla yürütülen suç faaliyetlerinde bir artışa yol açtı.
Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Cyberint'te siber tehdit analisti Tal Samra şunları söyledi: "Şifreli mesajlaşma hizmeti, dolandırıcılık faaliyeti yürüten ve çalıntı verileri satan tehdit aktörleri arasında giderek daha popüler hale geliyor; çünkü kullanımı dark web'den daha uygun." Samra, karanlık web'den daha kullanışlı olmasının yanı sıra, Telegram'ın yetkililer tarafından izlenme olasılığının da düşük olduğunu söyledi.
Telegram, FT'nin şirkete haber vermesinin ardından e-posta ve şifre kombinasyonları içeren devasa veri kümelerinin satıldığı kanalı kaldırdı. Telegram yaptığı açıklamada ayrıca "rıza olmadan paylaşılan kişisel verileri kaldırmaya yönelik bir politikası olduğunu" ve Hizmet Koşullarını ihlal ettikleri için her gün 10.000 kamu topluluğunu kaldıran "sürekli büyüyen bir profesyonel moderatör gücüne" sahip olduğunu söyledi. Bu yılın başlarında moderatörler, ABD Başkentine yapılan saldırının ardından şiddet çağrılarına dikkat etmek için yüzlerce kanalı izlemek zorunda kalmıştı.
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