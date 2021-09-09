MediaTek'ten Qualcomm Karşısında Önemli Başarı: Rakibini Ezdi Geçti!

Küresel yonga seti pazarının hakimiyeti, özellikle pandemi ile beraber tedarik sorunlarını yönetmeye indirgenmiş durumda. Çip krizinin yaşandığı bu süreçte tedarik zincirinin iyi şekilde yönetilebilmesi, kuşkusuz pazarda hakimiyet kurmanın önemli bir yoluydu. MediaTek de bu durumu iyi yönetmiş olacak ki, önemli rakibi San Diego merkezli Qualcomm karşısına önemli bir başarı yakalamış. MediaTek, 2021'in 2'inci çeyreğinde yüzde 43'lük bir oran yakalayarak, bu süreçte pazarın en başarılı yonga seti üreticisi konumuna oturdu.
Geçtiğimiz yıl yüzde 26 oranında pay alan MediaTek, bu sene adeta esip geçmiş durumda. Pazar payını tam yüzde 43 oranına ulaştırmayı başaran MediaTek, en önemli rakibi Qualcomm'a neredeyse 2 kat fark atmayı başarmış. Qualcomm'un 2021'in 2'inci çeyrek sonucu yüzde 24 olurken, bu rakam geçtiğimiz yıldan bile düşük durumda. Qualcomm'un geçtiğimiz sene aynı dönem notu yüzde 28.
Qualcomm için iyi bir haber ise, 5G pazarında yüzde 55 ile payla pazara hakim durumda olması. Ancak bu yine de MediaTek karşısındaki başarısızlık nedeniyle eminiz şirket yöneticilerini mutlu etmiyordur.
Tablonun devamına baktığımızda, Apple'ın geçen sene ile aynı seviyede (yüzde 14) kaldığını, Samsung'un ise yüzde 12'den yüzde 7'ye gerilediğini görüyoruz.
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