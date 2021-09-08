Windows 10'lu Bilgisayarınız Belli Bir Sürede Otomatik Kapansın...

Windows 10'lu bilgisayarınızın belli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını ister misiniz? Bunu yapabilirsiniz. Üstelik isterseniz bir programın yardımıyla isterseniz de programsız...