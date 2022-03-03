MediaTek, Yeni İşlemcileri Dimensity 8000 ve Dimensity 8100'ü Tanıttı!

MediaTek, amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği üst seviye işlemcileri Dimensity 8000 ve Dimensity 8100'ü tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
MediaTek Dimensity 8000 ve 8100 Tanıtıldı

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