MediaTek, Yeni İşlemcileri Dimensity 8000 ve Dimensity 8100'ü Tanıttı!

MediaTek, amiral gemisi 5G mobil cihazlar için tasarladığı 2 yeni premium yonga setini duyurdu. Dimensity 8000 ve Dimensity 8100 olarak isimlendirilen yeni işlemciler, şirketin amiral gemisi akıllı telefon pazarında zirveyi hedeflediğinin nişanesi.
MWC 2022 etkinliğinde yeni işlemcilerini tanıtan MediaTek, şirketin mevcut portföyüne yeni bir soluk getirecek cinsten. Dimensity 9000 ile daha düşük performanslı Dimensity 1300 arasındaki performans boşluğunu dolduracak olan yeni işlemcileriden Dimensity 8000, 4 Arm Cortex-A78 çekirdeğini Arm Mali-G610 MC6 GPU ile bir araya getiren MediaTek, en yeni AI işlem birimine de yeni işlemcisinde konumlandırıyor.
Tanıtılan yeni MediaTek işlemcileri destekleyen telefonların yılın bu çeyreği sonunda piyasaya 500 ila 700 dolar arasında bir fiyattan sunulması bekleniyor.
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