Meğer Mars'ın, Zaten Hiç Şansı Yokmuş. Nedeni ise, Boyutu...

Mars'ı uydu ve robotik yüzey araştırma araçları ile incelediğimizde, Kızıl Gezegen'in birçok nehir vadisine, göl yataklarına ve kanallara sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bir zamanlar bu gezegende aktif bir su döngüsü olduğunu düşünüyoruz. Ancak Mars günümüzde son derece kurak ve çorak bir gezegen. Eğer yeni araştırma doğruysa, gezegenin bu hale gelmesinin nedeni, boyutu.
St.Louis'deki Washington Üniversitesi'nden gezegen bilimleri yardımcı doçenti Kun Wang, "Mars'ın kaderi en baştan beri zaten çizilmişti" diyor ve ekliyor: "Muhtemelen kayalık gezegenlerin boyutları konusunda aşılması gereken bir eşik var. Mars'ın kütlesi, ve levha tektoniği, suyu tutabilmek için gerekli olan bu eşiği atlayamamış görünüyor." Yani Mars kadar küçük bir gezegenin zaten, boyutu nedeniyle kaderi önceden belliymiş.
Mars, bazı modellere göre oluşumundan sonra kalın, Dünya benzeri bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı halde suya sahipti. Bu suyun ne kadar olduğu konusunda tartışmalar var. Ancak sonuçta Mars onu koruyan manyetik alanını kaybedince, Güneş rüzgarları nedeniyle gezegendeki tüm su buharlaşıp uzaya kaçtı.
Yeni çalışma, dünya dışı yaşam arayışına önemli bir bakış açısı sunuyor. Yabancı yıldızların etrafında dönen binlerce ötegezegen bulmuş olsak da, hangilerinin yaşama ev sahipliği yapmak için iyi adaylar olduğunu belirlemek zor. Mars ve Dünya'dan elde edilen modeller kullanılarak, yaşam arayışında odaklanacağımız ötegezegenleri seçebilir ve çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırabiliriz.
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