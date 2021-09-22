Netflix'ten Bedava Üyelik Seçeneği Sürprizi Geldi, Ama Bize Değil!

Netflix, potansiyel müşteri olarak gördüğü kişilere içeriğinin bir kısmına ücretsiz olarak erişim sunmaya başladı; ama sadece Kenya'da... Akış hizmeti, ülkede ücretli abonelere sunulan içeriğin yaklaşık dörtte birini sunan ücretsiz bir üyelik seçenek başlattı. Üstelik bu seçenekte herhangi bir reklam bulunmuyor ve kayıt sırasında ödeme bilgisi istenmiyor. Tek şart, ücretsiz abone olacak kişilerin 18 yaşın üzerinde olması.
Dörtte bir de olsa Netflix içeriğine ücretsiz ulaşmak kulağa fena gelmiyor. Tabii ki bazı kısıtlamalar da var. Örneğin bu seçenekte yalnızca bir Android cihazından erişim sağlanabiliyor ve kullanıcılar çevrimdışı görüntüleme için indirme yapamıyor. Ayrıca yapımlar TV'den izlenemiyor.
Netflix yöneticisi Cathy Conk, duyuru gönderisinde şunları söyledi: "Daha önce Netflix'i hiç izlemediyseniz ve Kenya'da yaşıyorsanız, bu seçenek hizmetimizi denemenin harika bir yolu." Açıkça belli ki Netflix, ücretsiz aboneliğin insanları hizmet için ödeme yapmaya ikna edeceğini umuyor.
Netflix'in, ABD'deki ve diğer doymuş pazarlardaki yavaşlayan büyümesine ve rakiplerin artmasına karşı yeni pazarlara daha fazla yatırım yaptığı bir gerçek. Ücretsiz üyelik seçeneğinin gelecekte daha fazla ülkeye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
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