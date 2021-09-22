Netflix'ten Bedava Üyelik Seçeneği Sürprizi Geldi, Ama Bize Değil!

Netflix, insanları ücretli aboneliğe ikna etmek amacıyla yeni bir ücretsiz abonelik seçeneği sunmaya başladı. Ama hemen heyecanlanmayın...

Netflix'ten bedava üyelik seçeneği

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