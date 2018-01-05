"Meltdown" işlemci açığından nasıl korunmalı?

PC dünyasının elini ayağına dolaştıran güvenlik açığı Meltdown'dan nasıl korunabilirsiniz? Detaylarıyla anlattık.

"Meltdown" işlemci açığından nasıl korunmalı?

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