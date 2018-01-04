Yavaşlatan Intel İşlemci Açığı Hakkında Açıklama

Intel işlemcilerde ortaya çıkan ve onarıldığında PC'nizin biraz yavaşlamasına neden olan açık hakkında Intel'den önemli bir açıklama geldi!

Yavaşlatan Intel İşlemci Açığı Hakkında Açıklama

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