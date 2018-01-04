Yavaşlatan Intel İşlemci Açığı Hakkında Açıklama
Intel işlemcilerde ortaya çıkan ve onarıldığında PC'nizin biraz yavaşlamasına neden olan açık hakkında Intel'den önemli bir açıklama geldi!
Intel'in tüm modern yongalarında bulunan bir güvenlik açığının saldırganlara kernel erişimi sunabildiğine dair haberimizi dün sizlerle paylaşmıştık. Firma şimdi bu rapora bir cevap verdi ve sorunun sadece kendi ürünlerine has olmadığını, AMD ve ARM Holdings'in de açığı onarmak için çalıştığını söyledi.
Intel isim olarak sadece AMD ve ARM Holdings'ten bahsetse de "birkaç işletim sistemi sağlayıcısıyla" çalıştığını söylüyor. Bu işletim sistemleri arasında Windows, Linux ve macOS'un olduğu düşünülüyor. macOS ve Linux ilgili yamaları zaten almış durumdalar; Windows'un ise önümüzdeki Salı yamayı alması bekleniyor. Intel, açığın detaylarını bu yamanın yayınlamasından sonra açıklamayı planlıyor.
AMD'den yazılım mühendisi Tom Lendacky, AMD'nin işlemcilerinin sorundan hiç etkilenmediğini söylemişti. Intel ise AMD'nin hangi yongalarının etkilendiğini elbette söylemedi.
Intel, yamanın performansa olan olumsuz etkisiyle ilgili bir açıklamada da bulundu. Firmaya göre performans kaybı "iş yüküne bağlı" olacak ve ortalama tüketici bunu hissetmeyecek. Performans kaybı, gelecekteki güncellemelerle azaltılacak.
Microsoft'un Salı yamalarını yayınlamasından sonra açık hakkında daha fazla bilgi edinme şansımız olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte güvenlik nedeniyle de olsa performans kaybı yaşamak, birçok kullanıcının hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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