Merakla Beklenen Yeni Galaxy S20 Ultra Modeli İptal Edildi

Japonya merkezli bir telefon operatörü NTT DECOMO ve Samsung ortaklığında piyasaya sürüleceği bilinen Olimpiyat Oyunları'na özel Galaxy S20 Ultra 5G modelinin piyaya çıkışı iptal edildi. İptal kararının NTT DECOMO tarafından mı verildiği, yoksa kararın Samsung tarafından mı alındığı şimdilik bilinmese de, yeni bir Galaxy S20 Ultra modeli daha piyasaya çıkmayacağı şimdilik kesin.
İptal kararının ise, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nın iptal edilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bilindiği gibi 2020 Yaz Olimpiyatları, tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgını sebebi ile 2021 yılına ertelenmişti. Buna bağlı olarak da düzenlenmeyen bir etkinliğe ilişkin bir telefon modelinin piyasaya çıkacak olması da pek anlamlı olmayacağı için, şirketler Galaxy S20 Ultra 5G Olimpiyat Oyunları sürümünü iptal etmeye karar vermiş.
Şu an konu ile ilgili daha fazla bilgi yok, ancak her ne kadar Galaxy S20 Ultra 5G için iptal edilmiş olsa da, benzer çalışmanın Olimpiyat Oyunları gerçekleşeceği zaman muhtemelen piyasada olacak olan Galaxy Note 20 veya Galaxy S21'e ilişkin yapılacağı düşünülüyor.
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