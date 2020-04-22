Galaxy Fold 2'de 120Hz Ekran ve Fazlasını Göreceğiz

Samsung'un üçüncü katlanan telefonu olması beklenen Galaxy Fold 2'ye ait teknik özellikler, @DSCCRoss tarafından Twitter'da paylaşıldı.
Kaynağa göre Galaxy Fold 2, S Pen desteğiyle gelecek ve Galaxy Flip'teki gibi bir Ultra ince cam kullanacak. Kalemin telefondaki iki ekranda da desteklenip desteklenmeyeceğine dair bir bilgi yok, ancak verilen bilgiler en azından iç ekranda destekleneceğini ima ediyor. Şu anki katlanabilen ekranların ucu sivri sayılabilecek nesnelere karşı çok daha hassas olduğunu biliyoruz. S Pen iddiası doğruysa Samsung, UTG (Ultra ince cam) teknolojisinde önemli adımlar atmış olabilir.
Sadece S Pen desteği olmadığı için Galaxy Fold satın almaktan vazgeçen kullanıcıların olduğu biliniyor. Sızıntı doğru söylüyorsa, Samsung'un katlanabilen telefonları bu telefon-tablet formülüyle yeni bir noktaya yükselebilir.
Sızıntı, Galaxy Fold'un dışındaki 4,6 inç ekranın 6,23 inç boyutuna genişleyeceğini de söylüyor. İddiaya göre bu ekranın tazeleme hızı 120Hz, çözünürlüğü 2267x819 olacak ve ön kamera için üzerinde bir delik barındıracak. Dış ekran yeteri kadar işlev sunmadığı için Galaxy Fold'un en önemli eksiklerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Bu yüzden böyle bir iddianın gelmiş olması bile umut verici.
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