Merakla bekleniyordu: DSÖ Wuhan'daki ilk sonuçları açıkladı

Koronavirüs gerçekten Wuhan'da, yarasalar yoluyla mı insanlara bulaşmaya başladı? Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'da yaptığı araştırmanın ilk sonuçları açıklandı. Ancak açıklamalar çok fazla ilerleme kaydedilemediğini gösteriyor...