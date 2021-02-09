Merakla bekleniyordu: DSÖ Wuhan'daki ilk sonuçları açıkladı

Koronavirüs salgınının etkisini göstermeye başladığı ilk günlerden beri, virüs hakkında çok sayıda farklı teori ortaya atıldı. Bu teorilerden biri de, virüsün laboratuvar üretimi olduğu, ya da laboratuvardan sızdığı yönündeydi. Ama genel kanı, virüsün Wuhan'da, yarasalar yoluyla insanlara bulaştığını söylüyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip de, Koronavirüs'ün kaynağını araştırmak amacıyla, 14 Ocak'tan beri Çin'in Wuhan kentinde incelemelerde bulunuyordu. Salgının başlamasından yaklaşık 1 yıl sonra başlatılan araştırmada ilk sonuçlar açıklandı, ekip bulgularını yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu.
LABORATUVAR İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK
Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırma ekibinde bulunan Peter Ben Embarek, koronavirüsün Wuhan'da bir laboratuvarda üretilmiş bir virüs olduğu ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyledi. Virüsün kaynağının hangi hayvan olduğu da kesin olarak tespit edilemedi. Bu açıklama, Koronavirüs'ün kaynağını halen anlayamadığımız anlamına geliyor.
Heyet virüsün Wuhan'da Aralık 2019'dan önce görüldüğüne dair de bir işaret olmadığını söyledi. Basın toplantısı sırasında söz alan Çin Sağlık Komisyonu'ndan Liang Wannian da, Koronavirüs Wuhan'da tespit edilmeden önce başka yerlerde görülmüş olabileceği iddiasını tekrarladı.
4 İHTİMAL DEĞERLENDİRİLDİ
Peki, virüs insanlara nasıl geçti? WHO'da gıda güvenliği uzmanı olarak görev yapan Embarek bu sorunun yanıtını bulmak için yapılan incelemede dört ihtimal üzerinde odaklanıldığını söyledi. Bu ihtimaller şöyle:
- Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi
- Hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması
- Virüsün donmuş ürünler yoluyla taşınması
- Virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması
Ancak Peter Ben Embarek, "Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor ama ilk bulgularımız, en olası seçeneğin virüsün taşıyıcı bir hayvan üzerinden insanlara geçmiş olması. Embarek, laboratuvar sızıntısı ihtimali içinse "Bu aşırı derecede düşük bir ihtimal" diye konuştu.
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