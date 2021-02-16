Mercedes, 1,3 Milyon Aracını, Önemli Bir Sorun Nedeniyle Geri Çağırıyor

Mercedes, yaklaşık 1,3 milyon aracını geri çağırıyor. A sınıfından S sınıfına kadar pek çok seriyi etkileyen sorunun kaynağı, eCall acil durum arama sistemi.

  • Levent Öztürk
Mercedes'ten önemli geri çağrı

Car and Driver ve The Verge'in haberine göre Mercedes ABD, 2016 ve 2021 model yılları arasındaki yaklaşık 1,3 milyon aracı eCall acil durum arama platformundaki bir sorun sebebiyle geri çağırıyor. Yazılımdaki bir sorun, eğer bir kaza anında güç kaynağı düşerse, ilk yardım ekiplerine aracın doğru konumunu bildiremeyerek kritik bir andaki desteği geciktirebiliyor.

Sorun, Mercedes'in serilerinin büyük bir kısmını etkiliyor ve A-sınıfı gibi giriş seviyesi araçlardan S-Sınıfı gibi üst seviye araçlara kadar pek çok araç bu grubun içerisinde yer alıyor. Firma, 2019'daki bir Avrupa kazası da dahil olmak üzere araçların yanlış yere yönlendirildiği çeşitli kazaları inceledi.

Otomobil üreticisi, resmi geri çağırmayı 6 Nisan tarihinde başlatacak ve sorunu, havadan güncellemeler (Mercedes Me üyeliği aracılığıyla) veya araç sahiplerinin satıcılara araçlarını götürmeleri ile onarmayı planlıyor.

Bu geri çağırma, acil durum çağrı sistemlerinin teknik zorluklarını vurgulamanın yanı sıra araçlar için havadan güncellemelerin önemini de göstermiş oluyor. Bazı Mercedes sahipleri, potansiyel olarak hayat kurtarabilecek bu güncellemeyi edinmek için evlerini terk etmek zorunda kalmayacaklar.

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