Dünya'nın En Kuzeyindeki Kara Parçası Değişti; Oodaaq Tahtını Kaybetti!

Grönland ve Danimarka Topluluğu artık biraz daha büyük. Bilim insanları, yanlışlıkla gezegenimizin en kuzeydeki adasını keşfettiklerini söylüyorlar.
Sadece 30x60 metre ölçülerinde olan ve henüz isimlendirilmeyen ada, Danimarkalı bir araştırma ekibi tarafından 1978'de keşfedilen Grönland'ın kuzeyindeki adası Oodaaq'ın 780 metre kuzeyinde yer alıyor. Bu küçük adanın keşfi ilk olarak, Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden bir keşif ekibi, yakın zamanda Oodaaq Adası'na indikleri ya da öyle düşündükleri yerlerden örnekler toplamak için Grönland'ın kuzey bölgelerine gittiğinde ortaya çıktı.
Kopenhag Üniversitesi Yerbilimleri ve Doğal Kaynak Yönetimi Bölümü'nden keşif lideri Morten Rasch yaptığı açıklamada, "Oodaaq Adası'nda olduğumuza inanıyorduk. Ancak sosyal medyada fotoğraflar ve adanın koordinatlarını paylaştığımda, birkaç Amerikan ada avcısı çıldırdı ve bunun doğru olamayacağını söyledi" dedi.
Sosyal medyadaki bu yorumların ardından ekip, Danimarka Teknik Üniversitesi'nde çalışan bir meslektaşlarına danıştı. Birlikte, adaya giden helikopterdeki GPS'i kullandılar ve bunun Oodaaq olmadığı ve aslında yeni keşfedilen bir ada olduğu sonucuna vardılar.
Antarktika'daki Güney Kutbu karada yer alırken, Kuzey Kutbu Arktik Okyanusu'nda, neredeyse kalıcı olarak, değişken deniz buzu ile kaplı sularda bulunur. Oodaaq Adası, daha önce 705 kilometre uzaklıkta, Kuzey Kutbu'na en yakın kara kütlesi olarak biliniyordu ve bu da onu bazı tanımlara göre Dünya'nın en kuzeydeki kara noktası haline getiriyordu. Ancak görünen o ki, bu yeni bulunan ada şimdi bir kilometreden daha az bir farkla liderliği alıyor.
Ancak, bu adanın ne kadar süre buralarda kalabileceği belirsiz. Ada, hareketli bir buzulun geride bıraktığı kayalık bir toprak malzemesi olan deniz dibi çamuru ve buzultaşından oluşuyor. Ekip, bir fırtınadan sonra nispeten yakın zamanda, dalgaların denizin içerisinden çektiği malzemelerin birikmesi ile ortaya çıktığından şüpheleniyor.
Ne yazık ki, yeni oluşan adalar kolay bir şekilde ortadan kaybolabiliyorlar. Sallantılı jeolojisi göz önüne alındığında, adanın fırtınalı bir dalga tarafından oldukça kolay bir şekilde silinmesi mümkün gözüküyor. Ancak şimdilik, Grönland ve Danimarka Topluluğu, çok az olsa da eskisinden daha büyük...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın