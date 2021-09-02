Dünya'nın En Kuzeyindeki Kara Parçası Değişti; Oodaaq Tahtını Kaybetti!

Dünya'nın en kuzeyinde bulunan kara parçası olarak bilin Oodaaq adası tahtını kaybetti. Artık "Dünya'nın en kuzeyi" unvanının sahibi yeni keşfedilen "minicik" bir ada...

  • Levent Öztürk
Dünya'nın "yeni en kuzeyi" keşfedildi!
Morten Rasch

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