Dünya'nın En Kuzeyindeki Kara Parçası Değişti; Oodaaq Tahtını Kaybetti!

Dünya'nın en kuzeyinde bulunan kara parçası olarak bilin Oodaaq adası tahtını kaybetti. Artık "Dünya'nın en kuzeyi" unvanının sahibi yeni keşfedilen "minicik" bir ada...

02 Eylül 2021 00:03

Levent Öztürk