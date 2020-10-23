Mercedes E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye'de! İşte fiyatı, özellikleri

E 300 olarak adlandırılan Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet, Ekim itibari ile Türkiye'de satışa sunuldu. Böylece makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi tamamlanmış oldu. İşte Mercedes E-Serisi Coupé ve Cabriolet fiyatı ve özellikleri...