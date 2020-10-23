Mercedes E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye'de! İşte fiyatı, özellikleri

Yeni Mercedes Benz E Serisi ailesi Coupe ve Cabrio ile büyüdü. 2020 yılında güncellenerek E 300 olarak adlandırılan yeni Mercedes Benz E Serisi Coupe ve Cabriolet modelleri Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. Peki Mercedes E-Serisi Coupé ve Cabriolet fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
MERCEDES E 300 COUPE VE 0 300 CABRİOLET FİYATI NE KADAR?
E 300 Coupé 1.355.000 TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1.558.000 TL başlangıç fiyatı ile Türkiye'de satılıyor.
MERCEDES E 300 COUPE VE 0 300 CABRİOLET NELER SUNUYOR?
Her iki araçta da 258 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor yer alıyor. Bunun yanı sıra EQ Boost isimli elektrik destek ünitesi de anlık olarak 14 beygir ek bir güç ve 150 Nm tork sağlayarak ivmelenmeye katkıda bulunuyor.
E 300 Coupé ve Cabriolet, standart olarak 9G-TRONIC tam otomatik şanzımanla gücünü arka tekerleklere aktarıyor. 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise E 300 Coupé için 6,4 saniye ve E 300 Cabriolet için 6,6 saniye olarak açıklandı.
Makyaj operasyonu sonrasında E-Serisi Coupé ve Cabriolet ailesi Yüksek Teknoloji Gümüşü, Metalik Grafit Grisi, Metalik Mojave Grisi ve Designo Metalik Patagonya Kırmızısı gibi yeni gövde renklerine de kavuşuyor. Öte yandan yeni jant seçenekleri arasında aerodinamik yapıyı arttıran aero jant da yer alıyor.
Tam-LED teknolojili ön farlar ile araca daha ince bir tasarım kazandırıyor. LED Yüksek Performanslı Farlar standart olarak, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.
URBAN ARAÇ KORUMA TEKNOLOJİSİ MEVCUT
Yeni Urban Guard adlı araç koruma teknolojisi ise konum değişikliği algılandığında görsel ve sesli uyarı vermeye başlıyor. Araç çekilmesi, park edilmiş ve kilitli araca çarpılması gibi senaryolarda nereden, ne şiddette darbe geldiğini kaydeden sistem, araç yeniden çalıştırıldığında bilgiyi multimedya sistemi ekranına yansıtıyor.
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