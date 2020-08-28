Yeni Mercedes S Sınıfı Geliyor: Mercede S Class Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni Mercedes-Benz S Sınıfı, bir kez daha pek çok yeni teknoloji ve özellikle geliyor. İşte açıklanan resmi tanıtım tarihi ve şimdilik tüm bildiklerimiz.

28 Ağustos 2020 00:02

Levent Öztürk