Yeni Mercedes S Sınıfı Geliyor: Mercede S Class Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni Mercedes-Benz S Sınıfı, bir kez daha pek çok yeni teknoloji ve özellikle geliyor. İşte açıklanan resmi tanıtım tarihi ve şimdilik tüm bildiklerimiz.

  • Levent Öztürk
Yeni Mercedes S Sınıfı geliyor
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S Sınıfı'nın Dünya'daki en önemli lüks sedan serilerinden biri olduğu kesin. S Sınıfı genellikle yeni bir teknolojinin tanıtımı ile beraber geliyor ve sahip olduğu özellikler ilerleyen yıllarda otomotiv endüstrisinin her yanına yayılıyor. Bu yüzden de yeni modellerin gelişi her zaman büyük bir olay oluyor. Neyse ki artık yeni S Class'ın ne zaman geleceğini, Mercedes tarafından yayınlanan bir duyuru sayesinde biliyoruz.

Yeni S-Sınıfı'nın 2 Eylül tarihinde, saat 14:00 CEST'te tanıtılması – tabii ki online olarak – planlanıyor. Etkinliği tamamı Mercedes'in medya sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve bu online etkinliğin muhtemelen en önemli özelliklerinden biri, izlemek için bir medya girişine sahip olmanız gerekmeyecek.

Yeni araç hakkında bildiklerimizin arasında ise şu anda lüks araçlarda moda olan büyük bir ızgaranın bulunacağı bilgisi yer alıyor. Ayrıca pek çok ekrana sahip, yatlardan ilham alan "vahşi" bir iç mekana sahip olacak. Mekanik kısmında ise yeni bir V12 sürümünün bulunacağı biliniyor.

Son olarak yeni S-Sınıfı, Mercedes'in "Fabrika 56" (Factory 56) olarak adlandırdığı ve "ultramodern" olduğunu söylediği yeni fabrikada üretileceğini biliyoruz.

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