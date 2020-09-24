Riot Games ve Mercedes-Benz, League of Legends İçin Ortak Oldu

2018'den beri Çin'deki League of Legends Pro League®'in (LPL) iş ortağı olan Mercedes-Benz, yeni anlaşmayla her yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Turnuvası ve All-Star Etkinliği'nin resmi otomotiv iş ortağı oldu.
Mercedes-Benz AG Pazarlama Başkan Vekili Bettina Fetzer, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Espora inancımızdan ötürü Riot Games'le iş ortaklığı kurmaya karar verdik. League of Legends son yıllarda dünyadaki en popüler oyunlardan biri haline geldi. Riot Games'le küresel çapta iş birliği yaparak esporun geleceğini şekillendirme noktasında daha da büyük bir rol oynamak istiyoruz. Aynı zamanda oyuncu bir dille hayranlarda markamız için bir heves oluşturmak istiyoruz."
Riot Games Küresel Espor Partnerlikleri Lideri Naz Aletaha: "Mercedes-Benz, League of Legends espor topluluğunu ateşleyen tutkuyu derinlemesine anlayan ve esporu küresel anlamda benimseyen ilk lüks otomotiv markası oldu. Neredeyse yüz yıldır Mercedes dendiğinde akıllara seçkinlik geliyor. Yeniliğe olan ortak tutkumuzu küresel League of Legends sahnesine taşıyarak bu sporun muhteşem anlarını öne çıkaracağımız için çok heyecanlıyız" değerlendirmelerinde bulundu.
Mercedes-Benz'den espora büyük adım
Mercedes-Benz, Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Turnuvası ve All-Star Etkinliklerinde ilk defa kupa töreni sunucu ortağı olacak. Kupa törenleri, tüm LoL Espor takımları ve hayranları için unutulmaz bir alan haline gelmiş durumda. Mercedes-Benz, dünyanın dört bir yanında yıl boyunca Dünya Şampiyonası'na katılıp Sihirdar Kupası'nı kazanmak için mücadele eden 120'den fazla takım arasından en iyi olanların muhteşem performanslarını ödüllendirecek.
İş ortaklığı boyunca Mercedes-Benz, markalı içerikler üretecek, büyük etkinliklerde profesyonel takımlara ulaştırma hizmeti sunacak ve bu yıl 10. yıldönümünü kutlayan dünyanın en prestijli espor etkinliği 2020 Dünya Şampiyonası'yla birlikte birçok küresel etkinlikte yer alacak. Mercedes-Benz ve Riot Games arasındaki iş ortaklığı, Alman araba üreticisinin spor ve eğlence alanına girerek daha genç kitlelere hitap etmek için attığı en yeni ve en büyük adım oldu.
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