Mercusys'in Çift Bantlı Yeni Router'ı: MR20

Kablosuz ağ pazarının yeni markası Mercusys®, ürün yelpazesini genişletiyor. Kullanıcılara kaliteli ağ ürünlerini daha uygun fiyatlara sunan marka, çift bantlı yeni router'ını (yönlendirici) satışa sundu. MR20 model router, her yerde kolayca kullanılabilmesi için küçük bir tasarıma sahip, az yer kaplıyor.
Boyutu küçük olan Mercusys MR20'in işlevleri ise çok. Router özelliğinin yanı sıra ürün iki işlevle daha kullanılabiliyor: Erişim noktası (access point) ve Wi-Fi menzil genişletici (range extender). Böylece bir evin internet konusundaki pek çok sorununu bu küçük kutu ile çözmek mümkün oluyor.
Çift bantlı bir router olan MR20, her iki bantta toplam 750 Mbps kablosuz hızlara erişebiliyor. Böylece yüksek bağlantı hızı gerektiren işler sorunsuzca yapılabiliyor; online oyun oynarken ya da video izlerken kesinti, yavaşlama sorunları yaşanmıyor.
MR20 üzerinde iki adet sabit, yüksek kazançlı anten yer alıyor. Aşamalı anten teknolojisiyle birleştirilmiş bu antenler, her yönde kararlı sinyal ve daha uzun mesafelerde yüksek hız sunuyor. Böylece evin ya da ofisin her yerinde Wi-Fi'a erişilebiliyor.
Ev Ağını Özelleştiren Uygulamalar
Mercusys'in yeni router'ı ev ağını özelleştiren ve daha güvenli hale getiren bazı özelliklere sahip. Bunlar arasında yer alan güçlü Ebeveyn Denetim özelliği ile çocukları sanal ortamda daha güvende tutmak ve denetlemek mümkün oluyor. Anne-babalar, bu özellik sayesinde çocukların internette geçireceği zamanı planlayabiliyorlar, belli bir saatten sonra internete erişimi tamamen kapatabiliyorlar, uygunsuz içerikleri engelleyebiliyorlar.
Misafir Ağı özelliği ise eve gelen konukların ağ adını ve şifresini öğrenmeden, özelleştirilen Misafir Ağı üzerinden internete erişmelerini sağlıyor. Bu da ev ağının güvenliği için çok önemli bir unsur.
Diğer Mercusys ürünleri gibi sağlamlık ve güvenlik dahil pek çok testten geçerek satışa sunulan MR20'nin kurulumu da kolay. Sezgisel web sayfasından adım adım talimatlar izlenerek dakikalar içinde router kurulabiliyor.
Mercusys MR20'in KDV dahil 27 USD fiyatla satılması tavsiye ediliyor.
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