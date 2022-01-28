Mercusys'in Çift Bantlı Yeni Router'ı: MR20

Bütçe dostu Mercusys, yeni bir router modelini satışa sundu. MR20 model router, küçük boyutu ve çok modlu olma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Mercusys'in Çift Bantlı Yeni Router'ı: MR20

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