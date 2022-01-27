Xiaomi, Redmi Note 11 Serisini Tanıttı! İşte Redmi Note 11 Özellikleri !

Redmi Note 11 serisi, bir kez daha amiral gemisi seviyesindeki özellikleri kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor ve dört yepyeni cihazla sektör standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi, Redmi Note 11 Serisini Tanıttı!

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