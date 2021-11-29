Mesh WiFi Ağı Nasıl Kuruluyor?

TP-Link'in yeni nesil ağ ürünlerinin birçoğunda yer alan OneMesh teknolojisi sayesinde evlerde kolayca Mesh WiFi ağı kurmak mümkün oluyor. Özel bir Mesh sistemi almadan, OneMesh desteğine sahip modem, yönlendirici ya da WiFi menzil genişleticiler bir arada kullanıldığında otomatik olarak Mesh ağı kuruluyor.

Mesh WiFi Ağı Kurmanın Kolay Yolu

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