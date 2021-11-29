Mesh WiFi Ağı Nasıl Kuruluyor?

Evlerde WiFi'a bağlı cihaz sayısı sürekli artıyor. Bu nedenle evin her yerinde, her bölgesinde kesintisiz bir WiFi bağlantısı günümüzde her evin ihtiyacı haline geldi. Ayrıca her yeri kapsayan bu ağın içinde kesintisiz bağlı olarak dolaşmak da artık bir gereksinim. Mobil cihazlarla evin içinde dolaşırken görüntülü sohbet etmek, film izlemeyi sürdürmek ya da online oyun oynamak ve kısa süreli de olsa bağlantı kesintisi yaşamamak herkesin isteği. Aynı ağ adı ve şifresi ile evin her yerinde kesintisiz ağ oluşturmak için en ideal teknoloji, Mesh WiFi teknolojisi. Bir evde ya da küçük ofiste Mesh ağı kurmak için genelde Mesh WiFi sistemleri alıp kurmak gerekiyor. Örneğin TP-Link®'in Deco serisi ürünleri bu konuda ideal çözümler arasında. Ama Mesh sistemi almadan da Mesh ağı kurmak mümkün!
TP-Link'in OneMesh adını verdiği Mesh eko sistemi, modem, yönlendirici (router), WiFi menzil genişletici (range extender), 4G router gibi farklı ağ ürünlerinde artık standart hale geldi. Yeni nesil TP-Link ağ ürünlerinin çoğunda OneMesh desteği bulunuyor. Ayrıca yeni model olmasa da var olan birçok modelin yeni sürümlerinde (versiyonlarında) de OneMesh teknolojisi yer alıyor. Bu sayede OneMesh desteğine sahip bir TP-Link ağ ürünü kullananlar, Mesh WiFi ağına ilk adımı da atmış oluyorlar.
OneMesh ile nasıl Mesh ağı kuruluyor?
TP-Link'in OneMesh teknolojisine sahip ürünler birbirine bağlandığında Mesh WiFi ağı oluşturulabiliyor. Örneğin, OneMesh desteği olan bir modemi ya da yönlendiricisi olan bir kullanıcı, evin her yerinde WiFi'a erişmek için OneMesh desteği olan bir menzil genişletici alıp kurduğunda ev ağı artık bir Mesh WiFi ağı oluyor. Mutlaka önce OneMesh destekli modem sahibi olunması da gerekmiyor. Tercih ettiği/kullandığı menzil genişletici ya da powerline adaptörü OneMesh destekli olan bir kullanıcı modemini yenilemek istediğinde ya da bir yönlendirici ağa dahil edeceğinde OneMesh destekli bir model tercih edebilir ve yine Mesh WiFi ağına kolayca sahip olabilir. Mesh teknolojisi sayesinde ağa eklenen OneMesh destekli yeni ağ ürünleri de aynı ağ adı ve şifreyle çalışıyorlar ve bu cihazlar arasında geçiş kullanıcı tarafından hissedilmiyor. Salondan çıkıp evin ucundaki odaya bağlantı kesilmeden, yeni ağı seçmeden ve şifre girmeden online olarak gidilebiliyor. OneMesh ile hem güçlü, hem de kesintisiz bir WiFi ağı kurulmuş oluyor.
TP-Link'in şu anda satılmakta olan ev WiFi ürünlerinin pek çoğunda OneMesh desteği yer alıyor. Modem, yönlendirici, menzil genişletici, 4G yönlendiriciler, powerline adaptörler OneMesh desteğine sahip ürün grupları arasında. Bu grup ürünlerin yeni sürümlerinde ve/veya yeni modellerinde genelde OneMesh desteği de oluyor (TP-Link OneMesh desteğine sahip ürünler için: ).
TP-Link kullanıcıları kolayca Mesh WiFi ağı oluşturmak isterlerse kullandıkları TP-Link ürününde OneMesh desteği olup olmadığını kontrol edebilirler. TP-Link yetkilileri, OneMesh desteğine sahip herhangi bir ağ ürününe sahip olan kullanıcıların, yeni bir ağ ürünü alacağı zaman OneMesh destekli bir modeli tercih etmelerinin avantajlı olacağını belirtiyorlar. Böylece örneğin yönlendiricisi OneMesh destekli olan bir kullanıcı, powerline adaptör ya da menzil genişletici almak istediğinde OneMesh destekli bir modeli seçerse evde Mesh WiFi ağı oluşturabilir. Tüketiciler ağ ürünü alırken bu tür özelliklere de dikkat etmeliler ve yeni nesil ağ teknolojilerine sahip ürünleri tercih etmeliler.
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