Kripto Paraların Kaderini Değiştirecek Gelişme: Yasak Getiriyorlar!

Hindistan, kripto paralar hakkında kararını verdi. Bu karara göre kripto para kullanımı, ülkede yasaklanıyor!

  • Levent Öztürk
Hindistan, Kripto Paraları Yasaklıyor!

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