Kripto Paraların Kaderini Değiştirecek Gelişme: Yasak Getiriyorlar!

Bu yılın Ocak ayında önerilen bir taslağın ardından Hindistan, tüm özel kripto para birimlerini yasaklama planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Teklif, Hindistan Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve bu kış yürürlüğe girecek olan Kripto Para Birimi ve Resmi Dijital Para Birimi Yasası Düzenlemesinin bir parçasını oluşturan, "kendi dijital para birimlerini yaratmanın" bir aracı olarak ortaya atılmıştı.
Yasa tasarısının bu yılın başlarından beri konuşulmasına rağmen, bazı kişiler Hindistan'ın popüler dijital varlıklara yönelik baskılarını hafifleteceğini ummaya başlamıştı, ancak görünene göre öyle olmayacak.
Tasarı, hükümetin sözleriyle, "Hindistan Merkez Bankası tarafından çıkarılacak resmi dijital para biriminin oluşturulması için kolaylaştırıcı bir çerçeve oluşturmak" amacıyla yazıldı. Ayrıca tasarı, Hindistan'daki tüm özel kripto para birimlerini yasaklamayı amaçlıyor, ancak kripto para biriminin altında yatan teknolojiyi ve kullanımlarını teşvik etmek için belirli istisnalara izin veriyor.
Sonuç olarak, Hindistan'daki kripto pazarları önemli bir düşüş yaşadı ve Bitcoin Hint kripto borsası WazirX'te yüzde 13 düştü.
Hindistan, böylece Çin, Rusya ve Nepal dahil olmak üzere kriptoya yasaklar veya ciddi düzenlemeler getirmek için adım atan bir avuç başka ülkeye katılmış oluyor.
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