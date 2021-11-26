AOC GAMING Q27G2S/EU Modeli Piyasaya Çıkıyor

Dünyanın önde gelen gaming monitörlerinden ve IT aksesuarları markalarından biri olan AGON by AOC, gaming sahnesinde günümüzün maceraperestlerine çok uygun bir oyun monitörü olan AOC GAMING Q27G2S/EU modelini piyasaya çıkartıyor. 68.6 cm (27") ölçüsündeki Q27G2S/EU, geniş renk gamı kapsamı için 10-bit IPS paneline, keskin ayrıntılar için QHD çözünürlüğe ve hız dolu, rekabetçi bir oyun deneyimi için 165 Hz yenileme hızına sahip.
İlerideki maceralar için
AGON by AOC, yeni maceraperestleri çok cazip bir birliktelik ile selamlıyor: Gaming için kullanılan modern bir kişisel bilgisayarın donanım özellikleriyle hoş bir biçimde uyumlanan bir oyun monitörü. QHD çözünürlük (2560 x 1440 piksel) şu anda Full HD'den yukarıya çıkmak isteyen ancak aynı zamanda da GPU'ları (Grafik İşlem Birimi) ile yüksek kare hızları elde etmek isteyen oyuncular için çok etkili. 27 inçlik bir ekran ölçüsü, bu çözünürlük için mükemmel uygunlukta ve net, keskin görseller ve hiç ölçeklendirme gerektirmeyen, 109 ppi gibi çok kullanışlı bir piksel yoğunluğu sağlıyor.
Her an savaşa hazır
AOC GAMING'in Q27G2S/EU modeli, rahat genişlikte görüntüleme açıları sağlayan bir IPS paneli ile sunuluyor. Panel, 10-bit renk derinliği ile, 1.07 milyar renk üretebilir ve renk şeritleri oluşmadan tam doğru renk geçişleri verir (görsel içeriğe ve uygulanan sıkıştırmaya bağlı olarak). Ayrıca IPS paneli de yüksek bir renk gamı kapsamını ve sıradışı renk doğruluğunu garantiler: bu da çekimlerinin montajını yapıp diğerleriyle paylaşmak isteyen hevesli YouTuber'lar, canlı yayın yapanlar için, ya da ister bir oyun ister bir film olsun, video editörünün tam da istediği gibi, sadece içeriğin keyfini çıkarmak isteyenler için muhteşem özellikler demek.
Şu anki gaming için kullanılan kişisel bilgisayara muhteşem uyan, Q27G2S/EU modelinin QHD çözünürlüğü Full HD monitörler ile karşılaştırıldığında daha fazla keskinlik sunuyor ve böylece oyuncuların daha keskin detayları görmesi, örneğin uzaktaki bir rakibi görmesi, daha kolay hale geliyor. Q27G2S/EU modelinin 165 Hz yenileme hızı (DisplayPort girişi kullanılarak) hızlı, rekabetçi gaming'i çok kolay hale getiriyor. MBR (Motion Blur Reduction-Hareket Bulanıklığı Azaltma) işlevi ile, monitör 1 ms MPRT elde ederek neredeyse tüm hayalet görüntü artefaktlarını ortadan kaldırıyor.
Q27G2S/EU modeli Adaptive-Sync'i destekliyor ve NVIDIA G-SYNC Uyumlu, GPU'nun kare hızı monitörün yenileme hızına uygun hale getiriliyor, böylece kare uyumsuzluğu nedeniyle yırtılmayı ve tutukluğu ortadan kaldırıyor. Monitörün düşük girdi gecikmesi, oyuncuların girdilerine verilen görsel geri bildirimi neredeyse anında vererek onların hızlı, anlık reflekslerini yansıtıyor.
Q27G2S/EU modeli, yükseklik, eğme, sağa sola dönme ve pivot ayarları sunan ergonomik bir ayak ile sunuluyor. Böylece her kullanıcı sağlıklı bir duruş için modeli kendisine göre ayarlayabilir. 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı ile, Q27G2S/EU çoklu monitör kurulumları için de, VESA montaj seçeneği ile daha da geliştirilebilen, harika bir monitör. 2x HDMI ve 1x DisplayPort girişleri sayesinde monitöre bir kişisel bilgisayar, ikinci bir kişisel bilgisayar ya da diz üstü bilgisayar, konsol, vs. gibi farklı kaynakları bağlamak mümkün, bu da günlük görevlerde daha fazla esneklik demek.
OSD menüsüne panelin altındaki butonlar ile ya da G-Menu yazılımı kullanılarak ulaşılabilir. Q27G2S/EU modelinin oyun özellikleri arasında Dial Point (Nişangah imleci), AOC Game Colour (renk doygunluğunu artırıp azaltmak için) ve bir FPS counter (kare hızı sayacı) bulunuyor. Ayrıca parlaklığı ayarlamak için PWM yerine DC kullanan Flicker-free teknolojisinin yanı sıra özel bir Low Blue modu da gecenin geç saatlerindeki oyun seanslarının gözleri yormamasını sağlıyor.
AOC GAMING Q27G2S/EU Kasım 2021'den itibaren 419 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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