Meta, İptal Ettiği XROS Projesinin Ekibini Dağıtmaya Başladı!

Meta, geliştirmeyi düşündüğü ama kısa süre önce iptal ettiği kendi işletim sistemini geliştirmek için işe aldığı çalışanları farklı bölümlere dağıtmaya başladı.