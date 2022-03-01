Meta, İptal Ettiği XROS Projesinin Ekibini Dağıtmaya Başladı!

Bu yılın ilk günlerde Meta, AR ve VR cihazları için giriştiği işletim sistemi projesini durdurduğunu açıklamıştı. Gelen yeni bilgilere göreyse şirket, bu iş için görevlendirdiği çalışanları farklı bölümlere yerleştirdi.
Konuyla ilgili sızıntı, Meta'nın yakın zamanda, uzun süredir yapım aşamasında olan XROS'un üzerinde çalışan 300'den fazla kişiden oluşan ekip üyelerini yeni departmanlara yerleştirdiğine yönelik. Ekibin bir bölümü şirketin AR gözlük departmanına yönelecekken, diğer bölüm ise gelecekteki Quest başlıklarına yönelik cihazlar üzerinde çalışacak.
Konuyla ilgili Meta'dan gelen bilgiler de bunu doğruluyor: "Harika ürünleri pazara hızlı bir şekilde sunmamıza yardımcı olmak için ekip yapılarımızı her zaman geliştiriyoruz. Daha fazla işletim sistemi mühendisini doğrudan AR ve VR ekiplerimize dahil ederek, her ürün hattı için hiper ayarlı çözümlerin geliştirilmesini hızlandırabiliriz."
Kısacası Meta'nın yeni AR ve VR cihazları için kendi işletim sistemi üzerinde çalışmadığı böylece bir kez daha doğrulanmış oluyor. Bu da şirketin, cihazlarında Android tabanlı bir işletim sistemi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.
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