Metacritic, Yılın Oyun Şirketini Seçti; İlk İki Sırada Yine Sürpriz Yok

Metacritic, bu yılın en iyi oyun yayıncısını ve onu takip eden şirketleri açıkladı. İşte sıralı tam liste...

  • Ercan Uğurlu
Metacritic, Yılın En İyi Oyun Yayıncısını Seçti

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