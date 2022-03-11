Metacritic, Yılın Oyun Şirketini Seçti; İlk İki Sırada Yine Sürpriz Yok

Bugün birçok oyuncunun, bir oyunun eleştirmenler tarafından nasıl değerlendirildiğini görmek için ziyaret ettiği bir site var ki o da Metacritic. Metacritic, her yıl düzenlediği yılın yayıncı şirketleri listesini bu sene de tekrarladı ve sıralamayı yayınladı.
İlk sıraya Microsoft'u yerleştiren Metacritic, yılın yayıncı şirketi olarak Microsoft'u seçerken, 2'inci sırada ise Microsoft'un en büyük rakibi olan Sony'nin bulunması pek de şaşırtıcı değil. 3'üncü sırada ise Humble Games yer alıyor. Sıralamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Metacritic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir yayıncının bir takvim yılı boyunca yayınladığı oyunlar için ortalama 80'in üzerinde puanlar alması çok nadirdir. 85'in üzerinde olması ise neredeyse imkansızdır. Fakat bu yıl Microsoft bunu başardı ve o nedenle sıralamada hak ettiği yeri de aldı."
Microsoft'un, yani Xbox Game Studios'un 2021'de çıkardığı en iyi 3 oyun Forza Horizon 5, Halo Infinite ve Psychonauts 2 olurken, bunlardan Halo Infinite 87 puan, Psychonauts 2 89 puan ve Forza Horizon 5 ise tam 92 puan almayı başarmıştı.
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