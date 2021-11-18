Meta'nın Özel Eldivenleri, Metaverse'e Dokunma Duyusunu Getirecek!

Kapsamlı bir metaverse deneyimi geliştirmek için aşılması gereken engellerden biri, dokunma hissini taklit etmek. Meta'nın Reality Labs Araştırma ekiplerinden biri, bu zorluğun üstesinden gelen rahat, özelleştirilebilir ve en önemlisi dokunma hissinin veren eldivenler geliştiriyor. Bu eldivenler, doku, basınç ve titreşim dahil olmak üzere sanal dünyalarda bir dizi duyumu yeniden üretebiliyor.
Eldivenler üzerindeki geliştirme çalışmaları henüz erken aşamalarda. Ancak zamanla geliştirileceği ve gerçeğe yakın bir deneyim sağlayacaklarına kesin gözü ile bakılıyor. Daha pratik hale geldiklerinde Meta, bu eldivenleri satarak onları VR Başlık, kulaklık veya gözlüklerle eşleştirmenizi sağlayacak. Firma, eldivenlerin artırılmış gerçeklik deneyimlerinizi dönüştüreceğini ve onları daha sürükleyici hale getireceğini söyledi. Firma, son yedi yıldır dokunsal eldivenler üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak yeni teknikler, teknolojiler ve disiplinler geliştiriyor.
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