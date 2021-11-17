Netflix, Yeni Sitesi Top10.Netflix'i Duyurdu: En Çok İzlenenler...

Netflix, insanlarla paylaştığı izlenme oranlarını ölçme ve belirleme yöntemini değiştiriyor. Yeni ölçüm sistemi, yapım başına görüntülenen toplam saat sayısına ve herhangi bir yapımın ilk iki dakikasını kaç kullanıcının izlediğine dayalı olacak.
Dahası Netflix, Dünya'nın her ülkesindeki TOP 10 listelerine erişim sağlayabileceğimiz yeni bir siteyi de hizmete açmış durumda. Akış devi, yepyeni bir web sitesi olan Top10.Netflix.com'u yayına açtı. Böylece izleyiciler en çok izlenenlerin, ister Dünya genelinde, ister ülke bazında ne kadar izlendiğini kolaylıkla görebiliyor.
Netflix, Top10.Netflix.com ve yeni ölçüm sistemi hakkında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Her Salı günü, filmler ve TV için dört küresel Top 10 listesi yayınlıyoruz: Film (İngilizce), TV (İngilizce), Film (İngilizce Olmayan) ve TV (İngilizce Olmayan). Bu listeler, yapımları haftalık görüntülenen saat sayısına göre sıralıyor: Dünya çapındaki üyelerimizin bir önceki haftanın Pazartesi gününden Pazar gününe kadar her bir yapımı izlediği toplam saat sayısına bakıyoruz. Bir serinin her sezonunu ve her filmi ayrı ayrı ele alıyoruz, böylece Stranger Things'in 2. ve 3. sezonlarının ikisini de İlk 10'da olabiliyor."
EN ÇOK İZLENEN LİSTELERİ...
Pablo Perez De Rosso (İçerik Stratejisi, Planlama ve Analizden Sorumlu Başkan Yardımcısı) imzasıyla yayınlanan yazı ise şöyle:
"Saçma". "Zırva". "Cımbızlanmış". "Denetimsiz". Yıllar boyu ölçümlerimiz hakkında pek çok geri bildirim aldık. Bu yüzden bu yaz ölçüm konusunda sil baştan çalışmalara başladık ve bugün "Netflix Top 10" web sitemizi yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu, Netflix'teki en popüler içeriklerin ülke ve dünya bazında haftalık listelerini içeren yeni bir web sitesi.
Yeni "Netflix Top 10" listelerimizi hem orijinal hem de lisanslı içeriklere yönelik olarak her Salı yayınlayacağız. Listeler bir önceki pazartesiden pazara kadar izlenme saatlerine dayalı olarak hazırlanacak. Sitede İngilizce filmler, İngilizce diziler, İngilizce olmayan filmler ve İngilizce olmayan diziler için ayrı ayrı küresel Top 10 listeleri sunulacak. Ayrıca 90'dan fazla ülke için "ülke içi sıralamalar" da yer alacak. Web sitesini şu anda İngilizce ve İspanyolca olarak kullanıma sunduk, ancak gelecek yıl daha fazla dil seçeneği ekleyeceğiz.
Haftalık olarak sunulacak bu listeler, geçen sene Netflix'te kullanıma sunduğumuz günlük ülke bazlı Top 10 satırlarına ek niteliğinde. Bu satırlar da artık Top 10 sitemizde olduğu gibi izlenme saatini temel alacak. Yani ister Netflix Top 10 listesine, ister doğrudan hizmetimiz üzerinde içeriklere göz atıyor olun, diğer insanların en çok neleri izlediğini görmek son derece kolay.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN POPÜLER FİLMLER, DİZİLER...
Gelmiş geçmiş en popüler filmlerimizi ve dizilerimizi de merak ettiğinizi biliyoruz. Son zamanlarda yeni içerikler büyük başarılara imza attığı için, ilk kez geçen ay yayınladığımız, tüm zamanlara ait genel listelerimizi de güncelleyeceğiz. Bu listeler bir içeriğin Netflix'teki yayınlanmasını takip eden ilk 28 günde toplam izlenme saatini temel alıyor.
Kullandığımız yöntem hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz. Bu raporları kendimiz hazırladığımız için, bağımsız bir denetim firması olan EY ile yeni ölçümlerimizi gözden geçirmeleri konusunda anlaştık. Hazırladıkları raporu 2022'de yayınlayacağız.
Yayın hizmetlerinin başarısının en iyi hangi şekilde ölçüleceğini belirlemek zor bir iş. Üstelik bu konuda tek bir mükemmel ölçüm bulunmuyor. Gişe hasılatı veya reklamcıların doğrusal televizyon yayınlarında başarıyı anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan izleyici payı gibi geleneksel ölçümler, aralarında Netflix'in de bulunduğu çoğu internet yayıncısı için uygulanabilir değil. Farklı seçenekleri incelediğimizde izlenme saatiyle ölçülen izleyici ilgisinin bir içeriğin popülerliğine ve üyelerin genel memnuniyetine ilişkin güçlü bir gösterge olduğuna inanıyoruz. Genel memnuniyet ise abonelik hizmetlerinde abonelerin devamlılığını sağlamakta önemli bir unsur. Ayrıca, izlenme saati sektörde kullanılan diğer popülerlik ölçüm yöntemlerine benzer bir yol izliyor. Üyelerin memnuniyetinin güçlü bir işareti olan yeniden izlemeyi hesaba katıyor ve farklı şirketler arasında tutarlı bir şekilde ölçülebilir bir nitelik taşıyor.
Ancak bu avantajların yanı sıra izlenme saatinin daha uzun dizi ve filmlere iltimas geçtiğinin de farkındayız. Farklı eğlence türlerinin ince ayrıntılarını tek bir ölçüm yöntemiyle yakalamak zor bir iş olduğu için arada sırada özel listeler de yayınlayacağız. Örneğin üyelerimizin sevdiği ancak bu listelerde kendine pek yer bulamayan en iyi belgesel filmler veya reality programlara yönelik listeler hazırlayacağız. Bazı kişiler neden bir dizi veya filmi sonuna kadar izleyen kişi sayısını da ölçmediğimizi soracaktır. 10 saatlik bir diziyi izlerken bir bölümün sonunu ya da jenerik başladıktan sonra çıkan sürpriz bir sahneyi kaçırabilirsiniz. Mesela o sırada bebeğiniz ağlamış olabilir... Ya da filmin tamamını izlemek yerine belli bir sahneyi tekrar tekrar izlemeyi tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla, bir içeriği sonuna kadar izlememiş olsanız da izlediğiniz tüm saatlerin hesaba katılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
Ama eğlence hiçbir zaman bu şekilde ölçülmemiştir. Jeneriklerde gizli kalmış bir parçayı kaçırmanız filmi sonuna kadar izlemediğiniz anlamına gelir mi? Birçok kişi sıklıkla bütün içeriği baştan sona yeniden izlemek yerine belirli bir sahneye veya bölüme döndüğü için tekrar izlemeleri saymanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bir kişi 10 saatlik bir dizide bir bölümün sonunu kaçırsa bile (sebep ister ağlayan bir bebek, ister Netflix izlerken yanınızdaki kişiyle yakınlaşmanız olsun) dokuz saati aşan izleme saatinin gene de söz konusu içerik için hesaba katılması gerektiğini düşünüyoruz.
Hem Netflix açısından hem de birlikte çalıştığımız yaratıcılar ve üyelerimiz açısından bu önemli bir adım. İnsanlar internet yayınları dünyasında başarının ne manaya geldiğini anlamak istiyor ve bu listeler sektörümüzde bu soruya en açık yanıtı sunuyor. Ama hepsinden önemlisi, yeni Netflix Top 10 listelerimizin hayranların yeni hikâyeler keşfetmelerine ve yeni sohbetlere katılmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. İster arkadaşınızın yeni satranç tutkusunu, ister bir galibiyetin değerini, ister insanlardaki yavru kedi merakının nereden çıktığını anlamak istiyor olun, bu listeler çok işinize yarayacak.
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