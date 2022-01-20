Meta'nın Yeni Patentleri, Metaverse'i Reklama Boğabilir!

Facebook, yani artık yeni adıyla Meta, Metaverse ile ilgili yüzlerce yeni patent başvurusunda bulundu. Metaverse dünyasına girmek için herkes oldukça heyecanlı, ancak konu Meta (Facebook) olunca her yerde karşınıza reklam çıkması ve çevrenin sanal mağazalarla donatıldığını görme fikri kulağa pek de yabancı gelmiyor. Bu doğrultuda, alınan patentlerin pek çoğunun şirketin sanal dünya aracılığıyla nasıl para kazanacağına dair olduğunu söylememize gerek bile yok.
Financial Times'a göre Meta, hiper hedefli reklam ve sponsorlu içerikler uygulamak için hazırlık yapıyor. Sanal dünyanın her bir adımını reklamla donatmak isteyen Mark Zuckerberg, kullanıcıların yaşına, cinsiyetine, sosyal medyadaki beğenilerine ve yorumlarına ve tabii ki hangi reklamlara ne kadar süre ile baktıklarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmayı planlıyor. Bu konuyu Meta'nın küresel ilişkilerinden sorumlu başkanı Nick Clegg de destekliyor.
Clegg, "Bizim için Meta veri tabanındaki iş modeli ticaret odaklı. Bunda reklamlar açıkça rol oynuyor" derken, elbette Meta veya diğer farklı bir uygulamadan farklı bir şey de beklememek gerekiyor. Zira ücretsiz platformlarda iş tamamen reklamlar üzerinden dönüyor.
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