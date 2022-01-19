Xbox Patronundan PlayStation Açıklaması: "PS İçin Game Pass Kaçınılmaz"

Xbox patronu Phil Spencer, Xbox Game Pass'in PlayStation sürümünün Sony tarafından piyasaya sürülmesinin "kaçınılmaz" olduğunu söylüyor.

  • Ercan Uğurlu
Xbox patronundan PlayStation açıklaması!

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