Xbox Patronundan PlayStation Açıklaması: "PS İçin Game Pass Kaçınılmaz"

Xbox'ın Game Pass abonelik servisi gerçekten de oldukça başarılı. Oyun severler tarafından sevilerek kullanılan Game Pass hizmeti, öte yandan fiyat/performans açısından da oyuncuları Xbox safına katıyor. Game Pass abonelik hizmeti ile oyuncular abonelik sistemi dahilindeki oyunlara ücretsiz erişebiliyor ve ister Xbox'ta ister PC'de oynayabiliyorlarken, Xbox'ın rakibi PlayStation'da ise buna tam olarak karşılık gelen bir servis yok. PlayStation Plus abonelerine ayda 2 ücretsiz oyun veren Sony, farklı bir hizmeti daha devreye alıp almayacağı ise bilinmiyor. Ancak Xbox Başkanı Phil Spencer'a göre bu kaçınılmaz.
Xbox Başkanı Phil Spencer, Sony'nin PlayStation için kendi Xbox Game Pass sürümünü üretmesinin "kaçınılmaz" olduğunu söylüyor: "Her şeyi çözmüş gibi görünmek istemem ama bence bu doğru cevap" diyen Spencer, sözlerine "müşterilerimizin oynamak istedikleri oyunları, nerede oynamak istiyorlarsa oynamalarına izin vermek ve nasıl oynayacaklarını onlara bırakmak mühim. Rakibimizin de bunu yapmasını bekliyorum" şeklinde devam etti.
Xbox Game Pass, Microsoft'un son birkaç yıldır oyuncular tarafından en sıcak şekilde karşılanan oyun projelerinden biri haline geldi. Game Pass ile geniş bir oyun kütüphanesi sunan Microsoft, bu kütüphaneye düşük maliyetle erişim sağladığı için oyun severler tarafından bir hayli övülüyor.
Bilinenlere göre PlayStation tarafında da benzeri bir düşünce hakim. Sony'nin PlayStation için kod adı Spartacus olarak anılan bir sistem üzerinde çalıştığı düşünülse de bununla ilgili resmi bir bilgi şimdilik yok. Ancak Sony, PlayStation ile benzeri bir hareket gerçekleştirirse, Xbox için durum pek iyi olmayabilir. Zira özel oyunlarıyla halihazırda tercih edilen PlayStation, çeşitli avantajlar sunan Game Pass türevi bir oyun sistemi ile Spencer'ı bu sözlerine pişman edebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın