Metal Gear Solid Oyunları, Geçici Olarak Kaldırılıyor!

Konami, bugün yaptığı bir duyuruda, Metal Gear Solid oyunlarının bazılarının kaldırılacağını açıkladı. Sebep ise yaşanan lisans sorunları.
Geliştiricinin yaptığı açıklamaya göre, aşağıda tam listesini bulabileceğini Metal Gear Solid oyunları geçici olarak dijital vitrinlerlerden kaldırılacak. Bu işlemin tamamen geçici olduğunun altını çizen Konami, kısa bir süre sonra bu sorundan dolayı etkilenen oyunların geri yükleneceğini de belirtiyor.
- PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION
- PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION
- PlayStation®3 METAL GEAR SOLID HD EDITION
- PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION
- PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION
- PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID HD COLLECTION
- PlayStation™Now METAL GEAR SOLID HD COLLECTION
- Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3
- Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D
- GOG.com METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE
- NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 2 HD for SHIELD TV
- NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 3 HD for SHIELD TV
Metal Gear Solid oyunları ile karşılaşılan bu tür lisans sorunları yeni bir şey değil. Daha önce Alan Wake, 2017 yılında müzik lisans süresinin dolması nedeniyle yine geçici olarak dağıtımdan kaldırılmış, Microsoft'un da desteğiyle beraber 2018 yılında yeniden vitrinlere çıkmıştı.
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