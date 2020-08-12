Mevcut Android'lere 5 Yeni İşlev Geldi

Android 11'i yayınlamaya hazırlanan Google, piyasadaki önceki Android sürümlerini kullanan cihazlar için bir dizi yeni işlevi kullanıma sundu!

Mevcut Android'lere 5 Yeni İşlev Geldi

Son beta sürümü yayınlanan Android 11, yakında yayınlanacak. Android'in geliştiricisi Google, bu sırada piyasadaki diğer Android sürümlerine yeni işlevler getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Android'li cihazlara sunulan beş yenilik var.

İlk olarak Acil Konum Hizmetlerinde yapılan geliştirme, sistem dilini acil hizmetlerle otomatik olarak paylaşıyor. Böylece operatör, hangi dili konuştuğunuzu en başından biliyor.

Android Deprem Uyarıları Sistemi ise telefonları "dünyanın en büyük deprem algılama ağına" dönüştürüyor.

Clock uygulaması ise Pixel telefonlardaki uyku işlevlerini kazanıyor. Yeni "Uyku vakti" sekmesi, uyarılar belirlemenize, gece ekranı ne kadar süreyle açtığınızı görmenize, Spotify, YouTube Music gibi kaynaklardan "uyuma sesleri" çalmanıza izin veriyor.

Geçen sene yayınlanan Lookout'a gelen geliştirmeler, erişebilirlik uygulamasının Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dillerinde de konuşmasını sağlıyor.

Son olarak Android Auto, yeni Takvim uygulaması sayesinde yaklaşan etkinlikleri doğrudan otomobilinizin kontrol ekranında gösterebiliyor.

Yeni işlevlerin tamamı, dünden itibaren kullanıma sunuldu.

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