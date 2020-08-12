iPhone 12 Pro Bekleyenler Bu Haberle Üzülecek

Apple, iPhone 12 hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 12 serisi, birden fazla model halinde piyasaya çıkacak. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Max Pro şeklinde 4 farklı model halinde tanıtılması beklenen yeni ailede ise aksaklık yaşanması bekleniyor. Bilgilere göre iPhone 12 Pro, ilk aşamada yetişmeyecek.
Apple hakkında raporlarıyla ün kazanmış analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12 Pro'nun gecikeceğini söylüyor. iPhone 12 Pro için şu an kamera konusunda sıkıntıların olduğunu söyleyen Kuo, gecikmenin lens tedariğinden kaynaklandığını açıklamış.
Kuo'nun verdiği bu bilgilere göre diyebiliriz ki iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i bekleyenler satın almak için biraz daha bekleyecek. Öte yandan iPhone 12 ve iPhone 12 Max modellerinin üretimi aynı anda yapılıyor ve satışına daha önce başlanacak.
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