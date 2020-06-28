MicroSD Kart Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? İşte püf noktaları!

Bireysel ve kurumsal veri gizliliğinin önem arz ettiği bu dönemlerde depolama sorunları nedeniyle dokümanlar istemeden de olsa kaybolabiliyor. Bu noktada hafıza kartları, günümüzde artık fotoğraflar ve dokümanlar gibi önemli verilerin güvenli bir şekilde saklanması için olmazsa olmaz çözümlerden bir tanesi haline geliyor.
Kingston; android telefonlar, dronelar ve araç kameraları için ideal microSD kart seçmenin ipuçlarını paylaşıyor. A1, yüksek dayanıklılık ve UHS-I Speed Grade 3 gibi farklı terimlerle karşılaşılan bu kart seçim sürecinde doğru terciler anıların ve kritik bilgilerin uzun yıllar saklanmasına olanak sağlıyor. Kompaktlık açısından çoğu cihaz microSD kart kullanımına uygun olsa da microSD kartların büyük çoğunluğu iki form faktörü arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlayan tam boy bir SD adaptörle beraber geliyor.
Telefonlar için microSD kart seçimi;
Standart bir kart girişine sahip olan android telefonlar için microSD kart seçiminde; kartın takılacağı cihazın güncel olması, ne kadarlık bir hafızayı desteklediğinin bilinmesi ve hangi standarda uygun olduğu gibi önemli konular göz önünde bulundurulmalı. Kartların seçiminde bir diğer önemli konu ise uygulama hızı sınıfı. A1 ve A2 olmak üzere seçeneği bulunan bu hız sınıfı saniyede megabayt cinsinden bir hafıza kartının minimum yazma hızını temsil ediyor ve cep telefonlarında ortam dosyaları ve uygulamaları saklamak için kullanılabilecek maksimum hıza ulaştırıyor.
Drone'lar ve Araç kameraları için microSD kart seçimi;
Araç kameraları için daha dayanıklı microSD kartlara ihtiyaç duyuluyor. Video dosyalarının üzerine yazılması nedeniyle hafıza kartlarının çalışma kapasiteleri zamanla azalıyor. Dolayısıyla araç kameralarına uygun ve performans dayanıklılığı daha yüksek olan kartların kullanılması gerekiyor. Bu durumun önüne geçmek için Kingston; normal bir microSD karta kıyasla üç kata kadar daha fazla kayıt yapabilen High-Endurance microSD kartı ile dikkat çekiyor. Konu dronelara geldiğinde ise dronelara yönelik microSD kartlar için herhangi bir belirlenmiş standart bulunmuyor. Android telefonlar ve araç kamerası gibi cihazların yanı sıra dronelar farklı bellek gereksinimlerine sahip oldukları için genelde 128GB kapasite ve UHS-I Speed Grade 3 okuma/yazma standartlarına sahip kartlar ideal bir çözüm olarak görülebiliyor.
Kingston Canvas Plus microSD kart serisi profesyonellere yeni bir perspektif kazandırıyor
Doğru seçilen SD kart ile hayat içerisinde her işlem kolaylaşıyor ve veriler güvenilir bir şekilde saklanıyor. Kingston ilk UHS-2 kartları olma özelliğine sahip ve yüksek okuma hızlarını destekleyen Canvas Plus microSD kart ailesiyle android telefonlar, dronelar ve akıllı araç akmeraları için ideal çözümler sunuyor. Canvas Plus serisi; DSLR'lar, 4K/8K video prodüksiyonları, aksiyon kameraları, dronelar ve android cihazlar için yükseltilmişperformansıyla SD ve MicroSD kartlardaki yeni bir perspektif kazandırıyor.
SD ve microSD kartlardan oluşan Canvas Plus serisinde Select Plus, Go! Plus ve React Plus olmak üzere 3 varyasyon bulunuyor. 2019'un son çeyreğinde Canvas Select Plus'ı piyasaya süren Kingston serinin yeni ürünleri olan Canvas Go! Plus ve Canvas React Plus kartları da yakın zamanda piyasaya sürdü. Sadece 4K/8K çekim yapabilen son teknoloji kameraları desteklemekle kalmayan React Plus ve MobileLite Plus ürünleri aynı zamanda UHS-1 ve geleneksel SD veri yolu standartlarıyla uyumlu olma özelliğini de taşıyor. Gerekli hızları sağlamak için optimize edilen MobileLite Plus kart okuyucular tek olarak veya React Plus kartlarıyla birlikte paket olarak sunuluyor.
Canvas Plus kart serisi şunları sunuyor;
Canvas Select Plus :
- Amatör Full HD ve 4K DSLR kameralar (SD) ve android mobil cihazlar için tasarlanmıştır.
- 100MB/s'ye varan Class 10 UHS-1 okuma hızlarına sahiptir.
- MicroSD, tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A1 uygulamaperformans sınıfını desteklemektedir.
- SD ve microSD'lerde 512GB'a varan kapasiteler bulunmaktadır.
Canvas Go! Plus :
- 4K UHD video çekimleri ve DSLR'ınızda seri fotoğraf çekim modu için(SD) veya 4K aksiyon kameraları ve dronelar için (microSD) idealdir.
- 170MB/s okuma, 90MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-1 U3 hız
- MicroSD yeni nesil tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A2 uygulama performans sınıfını destekliyor.
- SD ve microSD'lerde 512GB'a varan kapasite boyutları.
Canvas React Plus;
- Profesyonel 4K/8K videolar çekmek ve endüstri standartlarındaki kameralarla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için üst düzey UHS-2 performansına sahiptir.
- 300MB/s okuma, 260MB/s yazma (SD), 285MB/s okuma 165MB/s yazmaya (microSD) varan Class 10 UHS-2 U3 hıza ulaşabilir.
- Tabletler ve akıllı telefonlardaki iş akışlarını hızlandırmak için A1 uygulama performans sınıfını destekleyen ilk UHS microSD kart özelliği taşır.
- SD ve microSD'lerde 256GB'a varan kapasitelerde bulunabilir.
MobileLite Plus Readers:
- İnanılmaz UHS-2 hızlarıyla, dosya transferi ve işlem sürelerini kısaltmak ve iş akışı verimliliğini arttırmak için tasarlandı.
- USB 3.2 Gen 1 hızları ile UHS-1 kartlar için geriye dönük uyumluluk sağlar.
- Kingston SD ve microSD kartlara en uygun performans için tasarlanmıştır.
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