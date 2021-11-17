Microsof'tan, Edge'den "Kaçmak" İsteyenlerin İşini Zorlaştıran Yeni Adım!

Microsoft, kullanıcıların Başlat menüsü arama sonuçlarını Edge dışında bir tarayıcıda açmasına izin veren bir geçici çözümü engellemek için Windows 11'i güncellemeyi planlıyor. Kullanıcılar Windows'un yerleşik tarayıcı kısıtlamalarından bazılarını atlamanıza izin veren bir uygulama olan EdgeDeflector'u kullanarak arama sonuçlarının Chrome'da açılmasını sağlayabiliyorlardı. Mozilla ve Brave gibi şirketler, kullanıcıların Başlat menüsü sonuçlarını kendi tarayıcılarında açmalarına izin vermek için benzer geçici çözümler uygulamayı planlamıştı, ancak şimdi bunu yapamayacaklar.
Engelleme, geçen hafta Windows 11'in erken bir önizleme yapısında ilk kez göründüğünde, yanlışlıkla eklenmiş gibi görünüyordu. Ancak Pazartesi günü Microsoft bu açığı kasıtlı olarak kapattığını doğruladı.
Bir Microsoft sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Windows, çeşitli web tarayıcıları dahil olmak üzere platformunda her türlü uygulama ve hizmetin kullanılmasına izin veriyor" dedi ve ekledi: "Aynı zamanda, hem Windows 10 hem de Windows 11'de belirli uçtan uca müşteri deneyimleri söz konusu. Görev çubuğundan arama deneyimi, yeniden yönlendirilmek üzere tasarlanmayan uçtan uca deneyime bir örnektir. Yeniden yönlendirmenin farkına vardığımızda, bir düzeltme yayınladık."
Bu girişim, birçok uzman ve web tarayıcısı üreticisi tarafından eleştirildi ve Microsoft'un kendi ürünlerini ortaya çıkartmak, reklam, bundleware gibi uygulamaları öne çıkartmak için yaptığı bir hamle olarak değerlendirildi. Microsoft'un Edge tarayıcısını kendi halinde gelişmeye bırakmaması, her fırsatta öne sürüp popüler hale getirmeye çalışması da eleştiriliyor.
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