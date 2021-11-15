Microsoft, Tarayıcısı Edge ile Yine Kullanıcıları Kızdırdı!

Microsoft'un tarayıcısında yapılan son güncellemenin ardından Edge'in sağ alt köşesinde reklamlar görünmeye başladığı rapor ediliyor. Şikayetlere göre bu reklamlar veya öneriler, Microsoft Start gibi hizmetleri tanıtmayı amaçlıyor. Microsoft Start, kullanıcılara "kişiselleştirilmiş güvenilir haberler, ayrıca oyunlar, hava durumu ve daha fazlasını" sağlayan bir hizmet ve MSN'in yerine geçiyor.
Görünüşe göre Microsoft, bir kullanıcı tarayıcısında Yeni Sekme Sayfasını açtığında, reklam ve öneri göstermeyi denemeye başladı. Dikkat dağıtıcı ve biraz can sıkıcı olabilseler de, bu pop-up'lar "Belki daha sonra" düğmesine tıklanarak kolayca kapatılabiliyor.
Aynı zamanda Microsoft, Bing arama motorunu geliştirmek amacıyla kullanıcılardan arama sonuçlarını toplamaya da başladı. Microsoft tarafından toplanan veriler kullanıcılar veya cihazlarıyla ilişkili değil, ancak yine de kullanıcılar, bunu yapmak tercih ettikleri arama motorunu geliştirmeye yardımcı olsa bile, arama verilerinin kaydedilmesini istemiyorlar.
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