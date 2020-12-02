Microsoft, 2020 Yılının En Çirkin Windows Sweatshirt'ünü Seçti

İlk olarak 2018'de karşımıza çıkan "yılın çirkin Windows sweatshirt'ü" kampanyasında Microsoft, 2020 seçimini yaptı. Bakın bu yılın en çirkin sweatshirt'ünde hangi eski Windows programı baş rolde...