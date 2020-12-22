Microsoft, 2021 Yılında Şifreleri Geride Bırakmamızı İstiyor

Microsoft uzunca bir süredir şifresiz teknolojinin destekçisi olarak öne çıkmaktaydı ve geleneksel ve güvensiz şifrelerin ölmesi gerektiğini savunuyordu. Bu amaçla geçtiğimiz yıllar içerisinde Windows Hello, Microsoft Authenticator, FIDO2 güvenlik anahtarları ve bir avuç içi damar doğrulama sistemi dahil olmak üzere pek çok farklı çözüme yatırım yaptı.
Şimdi ise firma, 2020 yılında şifrelerin ölmesi için attığı adımları vurgulayarak, 2021 yılında tüm müşterileri için şifreleri geçmişte bırakmak istediğini belirtti.
Yazılım devi, siber saldırıların neredeyse %80'inin şifreleri hedeflediğini ve her ay 250 şirket hesabından birinin bu yüzden ele geçirildiğini belirtiyor. Bu yüzden de firma, insanların şifresiz çözümlere geçmesi için çaba gösteriyor. Kasım 2019 tarihinde Microsoft'un şifresiz giriş çözümlerini100 milyon kişi kullanıyordu. Mayıs 2020 tarihinde bu sayı 150 milyona yükseldi ve bu durum da, şifrelerin güvensizlikleri ile beraber hatırlama zorluklarının da etkisiyle milyonlarca insanın şifrelerden vazgeçmeye hazır olduğunu gösteriyor.
2020 yılı boyunca Microsoft çeşitli konferanslara katılarak şifresiz bir gelecek ve Zero Trust Environment vizyonunu paylaştı. Ayrıca karma ortamlarda FIDO2 güvenlik anahtarları için Azure Active Directory desteğinin ön gösterimini ve Microsoft 365 Admin Centre aracılığıyla yeni şifresiz sihirbazını tanıttı. Firma, Microsoft Intelligent Security Association (MISA – Microsoft Akıllı Güvenlik Birliği) içerisindeki çok sayıda güvenlik ortağı ile beraber çalışarak da şifresiz çözümleri öne çıkartmaya devam etti.
Redmondlu teknoloji devinin açıkladığı 2020 istatistiklerine göre Windows Hello for Business için Azure Active Directory şifresiz kullanımı, Microsoft Authenticator ile şifresiz telefon girişi ve FIDO2 güvenlik anahtarları %50 arttı, Azure Active Directory ve Microsoft tüketici hesapları genelinde toplam 150 milyondan fazla şifresiz kullanıcı bulunuyor ve Windows 10 cihazlarına şifre yerine Windows Hello ile giriş yapan tüketici sayısı 2019 yılındaki %69,4 oranından %84,7'ye yükseldi.
Microsoft 2021 yılını tüm müşterileri için şifrelerin gereksiz olacağı yıl yapmayı istediğinin altını çiziyor. Firma şu anda FIDO2 güvenlik anahtarlarını yönetmek için yeni API'ler ve yeni bir UX geliştiriyor ve ayrıca müşterilerinin şifresiz yönetebilecekleri bir "birleşmiş kayıt portalı" sunmayı hedefliyor. Firma 2021'in "eski normale" dönüşü göstereceğini ümit etse de, şifresiz yöntemler ile online hayatların çok daha kolay olacağını vurgulamaya devam ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın