Microsoft 4 Yıl Önce Aldığı Mixer'ı Kapatıyor, Facebook'a Yönlendiriyor

Microsoft, canlı akış hizmeti Beam'i yaklaşık dört sene önce satın almış ve zaman içerisinde adını Mixer olarak değiştirerek Windows 10 ve Xbox One'a eklemişti. Ancak şimdi firma, Mixer'i önümüzdeki ay kapatacağını duyurdu.
Microsoft'a göre Mixer'in kapatılma nedeni, "şu anki oyun vizyonunu korurken Mixer topluluğunu büyütecek zamanının olmaması". Firma Xbox dünyasına mümkün olduğunca çok kullanıcıyı çekmeye çalışsa da, bunu çok daha önceden yapan Facebook'un kitlesinin boyutları karşısında çaresiz kaldığı anlaşılıyor. Mixer kapatılsa da, sahip olduğu teknolojinin Microsoft hizmetlerinde, örneğin Microsoft Teams'te kullanılacağı belirtiliyor.
22 Temmuz itibariyle Mixer, kullanıcıları Facebook Gaming'e yönlendirecek. Kullanılmayan "ember"ları bulunanlar, Mixer Pro abonelikleri veya kanal abonelikleri olanlar, eş düzeyde Xbox hediye kartına sahip olacak.
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