Haklarında Çok Az Şey Bildiğimiz Okyanusların Gizemi Çözülüyor

Her ne kadar ilk bakışta garip görünse de, insanlık olarak Ay'ın yüzeyi hakkındaki bilgimiz, Dünya'nın okyanusları ve okyanus tabanları hakkında bildiklerimize göre çok daha fazla. Neyse ki bu farkı azaltmak için çalışmalar devam ediyor. Seabed 2030 Projesi tarafından bildirilene göre bilim insanları, okyanus zemininin yüzde 19'unu güncel standartlara göre haritalamayı başardı. Bu da Seabed'in 2017 yılında başlatıldığı tarihte sahip olduğumuz yüzde 6'ya göre muazzam bir sıçrayış.
Bu haritalamanın büyük bir kısmı, 2019 yılında proje ortağı GEBCO'nun gridi ile toplanan yaklaşık 14,5 milyon kilometrekarelik derinlik verisinden geliyor. Bu boyut da, Seabed 2030'un da belirttiği üzere Avusturalya'nın neredeyse iki katı boyuta denk geliyor.
Tüm okyanusların tabanını haritalama hedefi, 2030 yılını işaret ediyor. Ama bu hedefe ulaşılması için çok daha fazla çalışma gerekiyor.
Bu araştırma, hiç kuşkusuz İnsanlığın okyanusları anlamasına (tsunamiler ve gelgitler dahil olmak üzere) yardımcı olmanın yanı sıra deniz yaşamı nüfuslarını sürdürmeye ve hatta su altı veri kabloları döşemeye yardımcı olacak. Yıllar boyu sürecek olan çalışmanın karşılığı da bu şekilde alınmış olacak.
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