Haklarında Çok Az Şey Bildiğimiz Okyanusların Gizemi Çözülüyor

İnsanlık, Ay yüzeyi hakkında, okyanus tabanları hakkında bildiğinden çok daha fazla şey biliyor. Ama okyanuslarla ilgili gizem, bilim insanlarının bu dev çalışması ile biraz olsun çözülebilir.

23 Haziran 2020 00:02

Levent Öztürk