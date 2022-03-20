Microsoft ABD Ordusu İçin Geliştirdiği HaloLens Başlıklarından Umutlu Değil

Neredeyse bir yıl önce, Nisan 2021'de Microsoft, HoloLens karma gerçeklik başlığı teknolojisine dayalı Entegre Görsel Büyütme Sistemi (IVAS) sağlamak için ABD Ordusu ile yaklaşık 22 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere, 120.000 adet özel başlık üretilecekti. Eylül 2021'de ise, bu cihazın ilk testleri başladı.
BusinessInsider tarafından hazırlanan yeni bir habere göre, sızdırılmış bir dahili not, Redmond devinin ilk aşamada alacağı geri bildirimler konusunda çok umutlu olmadığını öneriyor. Microsoft Yapay Zeka ve Karma Gerçeklik Genel Müdürü David Marra, notta HoloLens'in güvenilirliğinin önceki testlerden bu yana pek gelişmediğini kabul ederek şunları söylüyor: "Müşteriden olumsuz geri dönüşler gelmesini bekliyoruz. Güvenilirlik iyileştirmeleri çok az olduğu için, asker duyarlılığının olumsuz olmaya devam etmesi yüksek ihtimal."
Test sürecinin cihazı iyileştirmek ve geliştirmek için askerlerle doğrudan ilişki kurmaya yönelik devam eden bir süreç olduğu düşünüldüğünde, Microsoft'un muhtemel olumsuz geri dönüşler doğrultusunda projeyi geliştirmeye devam edeceği kesin. Bu yüzden olumsuz geri dönüşlerin bile HaloLens'e çok şey katacağını söylemek mümkün.
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