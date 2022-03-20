Microsoft ABD Ordusu İçin Geliştirdiği HaloLens Başlıklarından Umutlu Değil

Microsoft, ABD Ordusu için geliştirdiği özel HaloLens başlıklarının alacağı geri dönüş konusunda pek de iyimser görünmüyor.

  • Levent Öztürk
Microsoft, HaloLens Başlıklarından Umutlu Değil

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