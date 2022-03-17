Dünya'ya Çarpan Asteroid, Çarpışmadan Sadece 2 Saat Kala Keşfedilmiş

2022 EB5 olarak adlandırılan asteroidin keşfedilmesi ile Dünya'ya çarpması arasında geçen süre sadece iki saatti. Yukarıdaki kare de bu 2 saat içerisinde çekildi.
Asteroit ilk defa 11 Mart'ta astronom Krisztian Sarneczky tarafından Macaristan'daki Piszkesteto gözlemevinde bir teleskopla görüldü. Sarneczky, görüldüğünü Uluslararası Astronomi Birliği'nin Dünya'ya yakın nesneleri ve kuyruklu yıldızları izleyen Küçük Gezegen Merkezi'ne bildirdi. Asteroidin haberleri oradan yayıldı, ve hesaplamalar, yüzde 100 olasılıkla İzlanda'nın kuzeyine çarpacağını gösterdi.
Neyse ki, keşfedilen asteroidin boyutu oldukça küçüktü. Çapı sadece 1 metreydi. Bu kadar küçük bir asteroid atmosferde yanacaktı, ancak boyutu küçük olduğundan tespit edilmesi oldukça zor oldu.
Dünya'ya çarpmadan sadece birkaç saat önce keşfedilmesi, biraz korku yaratsa da, ESA bunun "iyi bir gelişme" olduğunu söylüyor. Bu kadar küçük boyutlu olmasına rağmen tespit edilebiliyor olması, gözlem teknolojilerinin son yıllarda ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor.
2022 EB5 oldukça küçük olmasına rağmen, ölçümlere göre çarptığı noktada 4.0 büyüklüğünde bir depremin oluşmasına neden oldu.
2013'te Dünya'ya çarpan ve büyük hasara neden olan Chelyabinsk meteoru düşünüldüğünde, Dünya'ya gelen gökcisimlerinin önceden tespit edilmesinin önemi daha da artıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın