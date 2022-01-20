Activison-Blizzard'ın Satışı İçin Devrede Olan Tek Talip Microsoft Değilmiş

Activision-Blizzard'ı satın alarak tüm dünyayı şaşırtan Microsoft, bu satın almada tek talip değilmiş. İşte gözü Activision-Blizzard'da olan diğer dev...

  • Levent Öztürk
Activison'ın Tek Talibi Microsoft Değilmiş!

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