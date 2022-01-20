Activison-Blizzard'ın Satışı İçin Devrede Olan Tek Talip Microsoft Değilmiş

Kısa süre önce Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurarak dünyayı şaşırttı. Activision Blizzard, Call of Duty, Diablo, Overwatch, StarCraft ve World of Warcraft gibi popüler serileriyle tanınıyor. Tartışmaların çoğu oyunların platformlara özel olma durumları ve mevcut Activision Blizzard başkanı Bobby Kotick'in kaderi hakkında olsa da, şirketi satın almak isteyen diğer isimler hakkında bilgi veren yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Kotick ve VentureBeat arasında yapılan bir röportajda yönetici, Activision Blizzard'ın uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmek için binlerce çalışanı olan bir ortağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Microsoft'un hisse fiyatı üzerinden %45 prim ödemesinin de bu karara yardımcı olduğu tahmin edilebilir.
Kotick şunları söyledi: "Önümüzdeki birkaç yıl boyunca baktık ve üretim planlarımızı uygulayabilmek için binlerce kişiye ihtiyacımız olduğunu fark etmeye başladık... Ve bu yetenek için bu rekabet pahalı ve gerçekten zor... Phil aradığında, uzun vadeli planlama sürecimizi başlatmaya hazırlandığımız bir zamandaydık ve bunların sorunlar ve zorluklar olacağını fark ettik... İlk aradıklarında düşünelim dedik ve sonra inanılmaz cazip olan bu teklifi hisse fiyatının %45 üzerinde primle yaptılar. Ve bana çok mantıklı geldi."
Ancak, Battlefield ve FIFA'nın arkasındaki şirket olan Electronic Arts'ın da Activision Blizzard ile birleşmekle ilgilendiği ortaya çıktı. Kotick, EA ile konsolidasyon yapmayı düşündüğünü ağzından kaçırdı, ancak bu anlaşma, Activision Blizzard'a gelecek için gereken kaynakları vermeyecekti.
Kotick konu hakkında şunları söyledi: "Ama bizi 2 trilyon dolarlık şirketlerle ve 3 trilyon dolarlık şirketlerle karşılaştırdığınızda ... video oyunlarında büyük bir şirket olabileceğimizi fark ediyorsunuz, ama şimdi, rakiplerin kim olduğuna baktığınızda, bugün her zamankinden farklı bir dünya var... Ama bence EA ile konsolide olsak bile, bu bize ileride ihtiyacımız olan şeyi vermeyecekti. Ve bunun işe yarayabilmesi için büyük bir ortağa sahip olmamız gerekiyordu."
Röportaj, anlaşmaya ilginç bir bakış veriyor. Kotick, Activision Blizzard'daki geleceğine değinmedi, ancak son raporlar, Microsoft ile her şey tamamlandıktan sonra koltuğunu terk etmek zorunda kalacağını söylüyor.
Eurogamer tarafından hazırlanan bir habere göre, mevcut Activision Blizzard çalışanları Microsoft tarafından devralınma konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser. Umarız, Microsoft Gaming başkanı Phil Spencer ve ekibi, anlaşma 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başlarında gerçekleştiğinde Activision Blizzard'daki durumu iyileştirebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın