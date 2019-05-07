Microsoft, AR Minecarft'tan İpucu Verdi
Microsoft, Minecraft'ın artırılmış gerçeklik sürümünden ipuçları verdi!
Microsoft, Build 2019'da günün büyük bölümünü seçimleri zararlı yazılımlardan koruma gibi kurumsal çözümlere ayırsa da, günü sürpriz bir AR duyurusuyla bitirdi ve Minecraft'ın yeni bir artırılmış gerçeklik sürümünü duyurdu.
Tanıtımda gösterilen, ismi açıklanmayan uygulama hakkında daha fazla bilgi, 17 Mayıs'ta ortaya çıkacak. Gerçek bir üründen ziyade konsept tanıtımı havasındaki tanıtım, neyle karşılaşabileceğimiz hakkında ipuçları verdi: AR tabanlı, biraz Pokemon Go ve Harry Potter: Wizards Unite'i andıran Minecraft.
17 Mayıs tarihinin Minecraft'ın tam 10. yıldönümü olması, tanıtım tarihinin özenle seçildiğini gösteriyor. Oyunun 10. yıldönümü, Minecraft'ta yapılacak yeniliklerin duyurulması için iyi bir zaman olacak.
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