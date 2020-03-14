Microsoft Build ve Apple WWDC Hakkında Yeni Corona Kararı

Şu sıralar çok sayıda insanın bir araya toplanmasının getirdiği sağlık riskleri karşısında Microsoft ve Apple, etkinliklerini internete taşıdı!

Microsoft Build ve Apple WWDC Çevrimiçi Olacak

Microsoft ve Apple'ın geliştirici etkinlikleri Build ve WWDC, Corona virüsü nedeniyle yalnızca çevrimiçi olarak yapılacak.

Microsoft, yaptığı açıklamada topluluğun güvenliğinin en üst seviyede öncelikli olduğunu ve "Washington Eyaleti'nin sağlık güvenliği önerileri ışığında, geliştiricilere yönelik yıllık Microsoft Build etkinliğini dijital bir etkinlik olarak sunacağını," söyledi. Build, tüketicilerden çok geliştiricileri ilgilendiren bir etkinlik olsa da, Microsoft'un en önemli etkinliklerinden biri. Seattle'da mayısta düzenlenmesi planlanan Build'in dijital bir etkinliğe nasıl dönüştürüleceği ise şu an tam olarak bilinmiyor.

Apple'ın "Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı" (WWDC) ise bu sene Kaliforniya'da düzenlenmeyecek. Bunun yerine sadece internet üzerinden bir etkinlik yapılacak. Apple, yaptığı açıklamada, değişikliğin nedeninin "şu anki sağlık durumu" olduğunu söyledi.

Etkinlikte iOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, bir iPadOS güncellemesinin tanıtılması bekleniyor. Salgın, yazılım geliştirmeyi donanım kadar etkilemeyebilir. Bu nedenle iPhone'un çıkışı gecikse bile iOS 14 ve macOS 10.16'nın zamanında yayınlanması bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Athena Gökhan'ın filmi Kendi Yolumda'dan ilk afiş
BİM aktüel 13 Mart 2020 kataloğunda Samsung A70 cep telefonu dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Bill Gates Microsoft'tan İstifa Etti
Mevsim temalı 30 duvar kağıdı!
YouTube'un Explore Sekmesi, 2 Yıl Sonra Nihayet Geldi
Blade Runner, 23 Yılın ve Pek Çok Sorunun Ardından Geri Dönüyor
Corona Virüsüyle İlgili Sık Sorulanlara Cevaplar

 

 