Microsoft Build ve Apple WWDC Hakkında Yeni Corona Kararı

Microsoft ve Apple'ın geliştirici etkinlikleri Build ve WWDC, Corona virüsü nedeniyle yalnızca çevrimiçi olarak yapılacak.
Microsoft, yaptığı açıklamada topluluğun güvenliğinin en üst seviyede öncelikli olduğunu ve "Washington Eyaleti'nin sağlık güvenliği önerileri ışığında, geliştiricilere yönelik yıllık Microsoft Build etkinliğini dijital bir etkinlik olarak sunacağını," söyledi. Build, tüketicilerden çok geliştiricileri ilgilendiren bir etkinlik olsa da, Microsoft'un en önemli etkinliklerinden biri. Seattle'da mayısta düzenlenmesi planlanan Build'in dijital bir etkinliğe nasıl dönüştürüleceği ise şu an tam olarak bilinmiyor.
Apple'ın "Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı" (WWDC) ise bu sene Kaliforniya'da düzenlenmeyecek. Bunun yerine sadece internet üzerinden bir etkinlik yapılacak. Apple, yaptığı açıklamada, değişikliğin nedeninin "şu anki sağlık durumu" olduğunu söyledi.
Etkinlikte iOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, bir iPadOS güncellemesinin tanıtılması bekleniyor. Salgın, yazılım geliştirmeyi donanım kadar etkilemeyebilir. Bu nedenle iPhone'un çıkışı gecikse bile iOS 14 ve macOS 10.16'nın zamanında yayınlanması bekleniyor.
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