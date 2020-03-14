YouTube'un Explore Sekmesi, 2 Yıl Sonra Nihayet Geldi

YouTube'un 2018'de test etmeye başladığı bu özellik, Android ve iOS uygulamalarında nihayet görünmeye başladı.

YouTube'un Explore Sekmesi Sonunda Geldi

YouTube'un Temmuz 2018'de iOS uygulamasında test etmeye başladığı "Explore" sekmesi, yeni içerikleri keşfetmenizi kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Ancak işlev, şimdiye kadar test aşamasını bitirip herkese ulaşmamıştı. Şimdi ise destek sayfalarında yapılan bir keşif, işlevin Android ve iOS uygulamalarına gönderilmeye başlandığını ortaya çıkardı.

"Trending" sekmesinin yerini alan Explore sekmesi, dünya çapında herkese kademeli olarak sunuluyor. Explore sekmesi şu sıralar popüler olan videolara ek olarak, ekranın üstünde "hedef sayfaları" sıralıyor. Burada müzik, oyun, haber, filmler ve diziler, moda ve güzellik, eğitim gibi konulardaki videolara bağlantılar bulunuyor. İlginç biçimde, önceden olduğu gibi sadece trend olan videoları görebileceğiniz bir "Trending" sayfası da sunuluyor.

Explore sayfasını kaydırdığınızda "Yükselişteki içerik oluşturucular" ve "Yükselen sanatçılar" gibi bölümleri de görüyorsunuz. Firmaya göre bu bölüm, keşfetmeniz için yeni içerik oluşturucuları ve yükselişteki sanatçıları gösteriyor.

Değişiklikler, sunucu tarafındaki bir değişiklikle etkin hale getiriliyor gibi göründüğünden, YouTube uygulamasını güncellemenize gerek yok.

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