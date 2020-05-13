Microsoft, Chromium'u Geliştirmeye Devam Ediyor: Çift Ekran Desteği Geliyor

Microsoft'un Chromium'a çift ekranlı cihaz desteği eklemek için çalıştığı ortaya çıktı.

Microsoft, Chromium'a Çift Ekran Desteği Ekliyor

Microsoft'un çift ekranlı cihazları Surface Neo ve Surface Duo geçen sene ekim ayında tanıtılmıştı. Şimdi ise piyasaya sürülmeyi bekleyen bu cihazlar için Chromium desteği geleceği öğrenildi.

Windows Latest'in keşfine göre Chromium kodları, "çift ekran öykünmesi" adında bir yeni bölüm içeriyor. Bu eklemenin çift ekranlarla ilgili olduğu açık. Microsoft'un üzerinde aktif olarak çalıştığı işlev, şu an bir Chrome bayrağı (flag) arkasında gizli. Chromium Gerrit ise işlevin şu an Surface Duo ve Samsung Galaxy Fold tarafından desteklendiğini gösteriyor. Microsoft'un çift ekran öykünmesi için sıraladığı işlevler arasında şunlar da var:

  • Cihaz yönelim tanımlaması, çift ekran modunu içerecek şekilde genişletildi.
  • Yatay aralıklı ve dikey aralıklı (ekran bölme).

Çift ekran öykünmesi, hazır olduğunda tüm Chromium tabanlı web tarayıcılarına ulaşacak ve çift ekranlı cihazlardaki deneyimi iyileştirecek.

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