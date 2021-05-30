Microsoft'tan Ciddi Uyarı: "Birkaç yıl sonra 1984'e dönebiliriz!"

Birkaç yıl sonra 1984'e dönebiliriz! Microsoft'un Başkanı Brad Smith, geçtiğimiz günlerde, yapay zeka ile ilgili düzenlemeler ve kurallar getirilmezse, 2024'te yaşamın George Orwell'in 1984 romanında tasvir edilen baskıcı distopik dünyaya çok benzeyebileceğini söyledi.
BBC'de yayınlanan bir belgeselde yapay zekanın bilimsel gelişmelerden hükümetlerin devleti kontrolüne kadar uzanan geniş bir yelpazede hayatımızı nasıl değiştirmekte olduğu anlatılıyor. Belgeselde hükümetlerin vatandaşları izleme görevini artık yapay zekaya devretmekte olduğu söyleniyor. 2030'da yapay zeka alanında Dünya lideri haline geleceği düşünülen Çin'deki izleme uygulamalarına dikkat çekiliyor.
Belgeselin sonunda Microsoft başkanı Brad Smith, "Sürekli olarak George Orwell'in 1984 romanı aklıma geliyor" diyor. Smith, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hikayenin temelinde herkesin her an ne yaptığını görebilen, dinleyebilen ve izleyip kayıt altına alabilen bir yönetim vardı. 1984 yılını kazasız belasız atlattık ancak 2024 için aynısını söyleyemeyeceğim. Dünya'nın bazı yerlerinde bu bilim kurgu fikri gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Toplumu bu tehdide karşı koruyacak kanunlar hazırlayamazsak teknolojinin arkasında kalacak ve ona bir daha yetişemeyeceğiz."
Microsoft'un patronu bu fikrinde yalnız değil. Birçok önde gelen bilim insanı ve teknoloji uzmanı yapay zekanın kontrolsüz yükselişine dikkat çekiyor ve gerekli kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılmasının şart olduğunu söylüyor. Yapay zeka daha zeki hale geldikçe ve kullanım alanı genişledikçe, kontrolden çıkma ve bir daha geri alınamama tehlikesi büyüyor.
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