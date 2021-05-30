Microsoft'tan Ciddi Uyarı: "Birkaç yıl sonra 1984'e dönebiliriz!"

Microsoft'un önemli ismi, yapay zekayı kontrol altına alamazsak 2024 yılında çok ciddi problemlerle karşılaşacağımızı şu sözlerle iddia etti: "Birkaç yıl sonra 1984'e dönebiliriz!"