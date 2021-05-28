Geleceğin Telefonları Böyle mi Olacak? İşte Garip Bir Konsept Daha...

Katlanabilir telefonların oldukça tuhaf cihazlar olduğunu düşünüyorsanız, bundan sonra gelecek olanlara daha da fazla şaşırabilirsiniz. İlk katlanabilir akıllı telefonu yapan Royole, gerçekten fütüristik teknolojiye yol açabilecek yeni bir şey üzerinde çalışmakta olduğunu açıkladı. Royole, SID Görüntüleme Haftası kapsamında yeni gerilebilir ekran teknolojisini açıkladı. Bu teknoloji, adında yazan şeyi tam olarak yapıyor: Ekran bükülebiliyor, çekiştirilip boyutu değiştirilebiliyor ve hala aynı bilgileri gösterebiliyor.
Royole gerilebilir ekranlarını tanıtırken farklı uygulama alanlarından örnekler verdi ve birkaç görüntü paylaştı. Firma yaptığı açıklamada, "Esnek ekranlar yeni form faktörlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Sağlık ve fitness alanında, sporda, modada ve akıllı taşımacılıkta yeni uygulamalar göreceğiz" dedi.
Royole'ın ortaya çıkardığı prototip, 2,7 inç boyutunda ve 96 x 60 çözünürlüğe sahip. Bu, ortalama bir akıllı saatten daha büyük, ancak bir akıllı telefon veya tablet kadar büyük değil. Esneyebilir ekran şu anda piyasada olan katlanabilir ekranlara benziyor, özellikle Nubia Alpha akıllı saatlerde kullanılan teknolojiyi andırıyor. Ancak ondan çok daha fazla bükülebiliyor.
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