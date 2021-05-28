Geleceğin Telefonları Böyle mi Olacak? İşte Garip Bir Konsept Daha...

Geleceğin telefonları böyle mi olacak? Dünyanın ilk katlanabilir telefonunu üreten firma olan Royole, şimdi de çok daha garip bir konsept ile karşımıza çıkıyor.

Garip bir katlanabilir telefon konsepti daha

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