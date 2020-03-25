Bitdefender Antivirüs Koronavirüs Nedeniyle Ücretsiz!

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen çalışanların, uzaktan eğitime başlayan öğrencilerin ve evden çıkmama kararı alan kullanıcıların internette daha güvenli zaman geçirmeleri için güvenlik yazılımlarını 3 ay boyunca ücretsiz sunacak. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, Koronavirüs nedeniyle sosyal teması azaltmak için evden çıkmayan kullanıcıların, internette kişisel cihazlarıyla daha fazla zaman geçirdiklerini ve dolayısıyla tehditlere daha açık olduklarını belirterek bu kararı aldıklarını söyledi.
Evden Çalışanlara ve Uzaktan Eğitim Alan Öğrencilere Ücretsiz Antivirüs Desteği!
"Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı sosyal teması azaltmak adına zamanının önemli bir bölümünü evde geçiren kullanıcılarımızın internette güvende kalmaları amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz." ifadelerinde bulunan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alındığı bu dönemde, Bitdefender Total Security 2020 ürününü 3 ay boyunca ücretsiz indirme imkanı sunduklarını belirtti. Akkoyunlu, "Bu kapsamda dünyada 500 milyondan faza kullanıcıyı koruyan ve güvenlik teknolojilerinin %37'sinde imzası bulunan Bitdefender Antivirüs'ü tüm müşterilerimize sunarak evdeki cihazlarını ve ev internetini daha güvenli hala getirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bitdefender Total Security 2020 içerisinde yer alan ebeveyn kontrolü ile anne babalar, uzaktan eğitim sürecinde internet kullanımı artan çocuklarını dijital tehlikelere karşı koruyabilirken, evden çalışanlar ise Wi-Fi koruması sayesinde şirket verilerini riske atmadan işlerini güvenle sürdürebilecek.
#EvdeGüvendeKal Diye Yılın Güvenlik Ürünü 3 Ay Ücretsiz
Cihazlarını siber tehditlere karşı güvenli hale getirmek isteyen kullanıcılar, https://bitdefender.com.tr/guvendekal/ linkine tıklayıp formu doldurduktan sonra Bitdefender Total Security 2020 ürününü indirerek 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilirler. Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz sunulan Bitdefender Total Security ürünü, bağımsız antivirüs test kuruluşu AV-Comparatives'in en büyük ödülü olan "Yılın Ürünü" ödülünü kazanmış ve Bitdefender, son 10 yılda 'Yılın Ürünü' ödülünü en çok hak kazanan güvenlik yazılımı şirketi olmuştu.
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