Bitdefender Antivirüs Koronavirüs Nedeniyle Ücretsiz!

Dünya'da 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle zamanlarının büyük bir çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan kullanıcıların internette daha güvenli olmalarını sağlayacak yeni bir kampanya başlattı.