Sibirya'daki Yer Altına Açılan "Cehennem Kapısı" Hızla Büyüyor

Dünyadaki iklim değişikliği ve orman yangınları, Sibirya'da "yer altına açılan kapı" olarak bilinen yarığın endişe verici bir hızla büyümesine yol açıyor!

Sibirya'daki "Cehennem Kapısı" Büyüyor

Sibirya'da "yeraltı dünyasına açılan kapı" olarak bilinen bölge, iklim değişikliği ve yangınlar nedeniyle zarar görmeye devam ediyor.

Batagaika krateri olarak bilinen 1 kilometre uzunluğundaki yarık, Rusya'nın doğusunda, Yakutistan'da (Saha Cumhuriyeti) bulunuyor. 1960'lardan önce küçük bir su akıntısı boyutlarında olan yırtık, son yıllarda ısının artmasıyla hızla büyümeye başladı. Dere tarafından kesilen bir yamaçta permafrost çözülme meydana geldiğinde, toprak çöküyor ve kutuplardaki toprak kaymasına benzer bir durum yaşanıyor.

Yarığın geçen 60 sene içerisinde çok miktarda toprağı yuttuğu biliniyor. NASA'ya göre Batagaika sayesinde Pleistosen atı, bozkır bizonu, mağara aslanları ve kurtlar gibi eski hayvanlar ortaya çıktı.

Bölgedeki büyük kargaşaya büyük yangınların da katılması, yaşananların endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Formula 1 heyecanı bu kez Britanya'da! Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?
Tivibu'dan ve Digiturk'ten tüm üyelerine bayram hediyesi! Filmler ve diziler ücretsiz olacak
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
Günün En çok Okunanları
Cristiano Ronaldo, Yeni Arabası Bugatti Centodieci'ye Servet Döktü
Spotify'ın Son Raporu, COVID-19 Öncesine Döndüğümüzü Söylüyor
No More Ransom ile 600 Milyon Kayıp Önlendi!
iPhone'un pil ömrü nasıl uzatılır? İşte pil ömrünü uzatan 7 öneri
Sibirya'daki Yer Altına Açılan "Cehennem Kapısı" Hızla Büyüyor

 

 