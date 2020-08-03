Sibirya'daki Yer Altına Açılan "Cehennem Kapısı" Hızla Büyüyor

Dünyadaki iklim değişikliği ve orman yangınları, Sibirya'da "yer altına açılan kapı" olarak bilinen yarığın endişe verici bir hızla büyümesine yol açıyor!