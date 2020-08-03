Sibirya'daki Yer Altına Açılan "Cehennem Kapısı" Hızla Büyüyor

Sibirya'da "yeraltı dünyasına açılan kapı" olarak bilinen bölge, iklim değişikliği ve yangınlar nedeniyle zarar görmeye devam ediyor.
Batagaika krateri olarak bilinen 1 kilometre uzunluğundaki yarık, Rusya'nın doğusunda, Yakutistan'da (Saha Cumhuriyeti) bulunuyor. 1960'lardan önce küçük bir su akıntısı boyutlarında olan yırtık, son yıllarda ısının artmasıyla hızla büyümeye başladı. Dere tarafından kesilen bir yamaçta permafrost çözülme meydana geldiğinde, toprak çöküyor ve kutuplardaki toprak kaymasına benzer bir durum yaşanıyor.
Yarığın geçen 60 sene içerisinde çok miktarda toprağı yuttuğu biliniyor. NASA'ya göre Batagaika sayesinde Pleistosen atı, bozkır bizonu, mağara aslanları ve kurtlar gibi eski hayvanlar ortaya çıktı.
Bölgedeki büyük kargaşaya büyük yangınların da katılması, yaşananların endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.
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