Microsoft, Discord'u Satın Almak İçin Geri Sayıma Geçti

Bu hafta içerisinde Microsoft'un, oyuncuların son dönemdeki gözdesi Discord'u almak istediği haberlere yansımıştı. Dün Wall Street Journal'ın yayınladığı habere bakılırsa da, bu satın alım için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. WSJ, Microsoft'un satın alımı Nisan ayı içerisinde bitirmeyi planladığını söylüyor.
Habere göre bu satın alım, Microsoft'a 10 milyar doların üzerinde bir bedele mal olacak. Microsoft yetkilileri ve Discord cephesi arasındaki özel görüşmelerin devam ettiği belirten WSJ, Discord'un yeni sahibinin Microsoft olması için artık günlerin sayıldığının altını çiziyor.
Eğer Microsoft Discord'u satın alırsa, bu satın alım şirket tarihindeki en büyük hamlelerden biri olacak. Microsoft son büyük satın alımını, 2016 yılında LinkedIn'i bünyesine katarak yapmıştı.
Discord Nedir?
Discord, genel olarak bir sohbet platformu / uygulaması şeklinde tanımlanabilir. Ama onu farklı kılan, genellikle çevrimiçi oyun oynayan oyuncular tarafından kullanılması. Bu da Discord'u, oyun dünyası için önemli bir platform haline getiriyor.
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